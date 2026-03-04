Confindustria Cuneo, consegnati i diplomi del Master Manufacturing 4.0 a tredici nuovi professionisti

Si è svolta martedì 3 marzo, nella Sala Ferrero di Confindustria Cuneo, la consegna dei diplomi del Master Universitario di II livello “Manufacturing 4.0”.

Il percorso formativo si è concluso con la proclamazione di tredici studenti provenienti da tutta Italia, ora pronti a entrare nel mondo del lavoro con competenze altamente specializzate nel settore della trasformazione digitale industriale.

Il Master è nato nel 2020 dalla collaborazione tra Confindustria Cuneo e il Politecnico di Torino, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto alle esigenze delle aziende nella formazione di profili professionali qualificati. Il percorso integra formazione teorica e training on the job (formazione sul posto di lavoro), con programmi personalizzati sviluppati insieme alle imprese per garantire inserimenti rapidi ed efficaci nel tessuto produttivo locale. Il Master, basato su percorsi di formazione duale, prevede l’assunzione degli studenti presso le imprese con un contratto in apprendistato di alta formazione, che consente loro, contemporaneamente, di frequentare le lezioni al Politecnico una volta a settimana.

La sede del Politecnico di Mondovì, unica decentrata del Politecnico di Torino, presso la quale Confindustria Cuneo ha inoltre attivato un desk informativo dedicato alle imprese, offre una formazione fortemente orientata alla pratica.

La consegna dei diplomi di master è stata aperta da Luca Iuliano, coordinatore del Master, che ha illustrato come il percorso comprenda le tecnologie abilitanti del piano Industria 4.0, pensate per rendere le imprese più competitive nell’ambito della digitalizzazione — dalla robotica alla fabbricazione additiva, fino ai big data — strumenti oggi imprescindibili per lo sviluppo aziendale.

È seguito l’intervento di Paolo Fino, responsabile della sede di Mondovì del Politecnico di Torino, che ha sottolineato in questo progetto «l’importanza di un livello formativo capace di introdurre nuovi talenti qualificati all’interno delle aziende».

In videocollegamento è intervenuto anche il Magnifico Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati, evidenziando il successo dell’iniziativa, attribuendolo alla qualità delle aziende coinvolte e alla sinergia con Confindustria Cuneo.

Gli studenti hanno condiviso direttamente le proprie esperienze, raccontando i traguardi raggiunti e le competenze maturate durante il percorso. Testimonianze che hanno messo in luce non solo la crescita professionale, ma anche l’arricchimento personale derivante dal confronto diretto con il mondo produttivo.

Tra gli interventi, il saluto di Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, che ha sottolineato come «questo tipo di istruzione sia funzionale alla crescita del nostro tessuto economico, grazie a un approccio pragmatico che evidenzia il valore strategico dell’industria “Made in Italy” come driver capace di sostenere la nostra economia e di rappresentare il tratto distintivo che ci rende forti nel mondo».

È intervenuta anche Raffaella Favro, della Regione Piemonte – Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, che ha posto il focus sulle molteplici opportunità offerte dal percorso: «un’esperienza capace di far acquisire competenze tecniche e relazionali, fondamentali per costruire un efficace gioco di squadra».

Ines Gaveglio, direttore del personale e responsabile Education di Confindustria Cuneo, ha ricordato come il Master abbia già favorito l’inserimento lavorativo di trenta giovani nelle imprese del territorio, rimarcando l’importanza di allineare la formazione alle reali esigenze del mercato.

Spazio, infine, alle realtà, associate a Confindustria Cuneo, che hanno scelto di investire direttamente sui giovani: Michelin Italiana, Nissha Metallizing Solutions e il CIM – Competence Center, un centro di ricerca alla quale partecipano, in qualità di soci, diversi partner aziendali, universitari e istituzionali.

Dario Viberti, direttore della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, ha concluso la mattinata ricordando che il percorso rappresenta una vera sfida tecnologica, capace di preparare i partecipanti all’adozione e all’innovazione delle nuove tecnologie industriali.

Il Master Manufacturing 4.0 conferma anche quest’anno la propria rilevanza come percorso di alta formazione, in grado di formare professionisti altamente qualificati, pronti a contribuire allo sviluppo industriale del territorio e all’innovazione digitale delle imprese italiane.