Mondovì si gemella con tre Città: oggi la sigla del patto con la nascita del "legal wall" per i giovani [FOTO]

"Un patto di fratellanza". Così è stato definito dal sindaco di Mondovì, Luca Robaldo, il gemellaggio che la Città ha siglato con il comune francese di Brignoles, la comunità slovena di Renče - Vogrsko e la municipalità greca di Sami.

Una data storica quella di oggi, domenica 9 novembre, perché la Città del Belvedere non è mai stata gemellata con altri fino ad ora. L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione, è stata però anche un’occasione di incontro, confronto e riflessione intergenerazionale, resa possibile dal progetto “E.N.C.O.R.E.” (di cui Mondovì è capofila), finanziato nell’ambito del programma europeo “CERV – Citizens, Equality, Rights and Values”.

Il gemellaggio, infatti, ha visto anchce la realizzazione di un progetto che ha visto i giovani protagonisti, in collaborazione con il CFP Cebano Monregalese, la Fondazione CRC e la Cooperativa Caracol, è stato realizzato un grande murale, in via dell'Arciprete, che celebra i valori dell'amicizia, della pace e della legalità.

L'opera, inaugurata oggi, è un'esplosione di colori, dove campeggia il simbolo della pace, ricordata nelle quattro lingue dei paesi gemellati, insieme a fiori, volti di giovani e una gomma che invita a "cancellare" i conflitti.

"La nostra città si conferma vivace e attenta alle tematiche contemporanee di ampio respiro. In questi giorni abbiamo accolto ragazzi francesi, greci e sloveni che hanno avuto modo di riflettere sul valore universale della pace e della fratellanza insieme ai loro coetanei italiani - il commento del sindaco, Luca Robaldo -. Una prova tangibile di contaminazione culturale, impreziosito dalla proposta, accolta con pieno favore dall’Amministrazione comunale, dei due Istituti Comprensivi cittadini di organizzare nella giornata di ieri, una marcia della pace riservata ai bambini, ai docenti e alle famiglie. Un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale, per una comunità che sa dialogare e accogliere".

Il murale è un "legal wall", ossia un muro della legalità che nel rispetto di regole chiare e condivise, potrà essere utilizzato da tutti i giovani per esprimere le proprie forme d'arte.

Nella cornice del rinnovato atrio del Palazzo dei Gesuiti, ha poi avuto luogo la sigla del patto gemellaggio "volto a favorire lo scambio di iniziative e buone pratiche di tipo sociale, culturale e turistico". A siglarlo, l'amministrazione di Mondovì con il primo cittadino, Antonios Kallivokas (vice sindaco di Sami), Didier Bremond (sindaco di Brignoles) e Tarik Zigon

(sindaco di Renče-Vogrsko).