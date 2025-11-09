Unione Mare-Monti: Confesercenti Cuneo e Imperia mobilitate per attivare subito il gemellaggio Ventimiglia-Limone Piemonte

Le Confesercenti Provinciale di Imperia e Cuneo, unite, hanno accolto con grande entusiasmo l'ufficializzazione del gemellaggio tra la Città di Ventimiglia e il Comune di Limone Piemonte, definendolo una risorsa cruciale.

“Abbiamo inviato una lettera ai sindaci delle due città - spiega Confesercenti - lanciando delle proposte operative e offrendo la nostra collaborazione e un fattivo contributo”. "Riteniamo che questa unione tra mare e montagna rappresenti una risorsa strategica straordinaria per la destagionalizzazione e per il rilancio del tessuto economico locale," dichiara Nadia dal Bono direttore provinciale di Cuneo .

Affinché il Patto di Amicizia diventi un’opportunità concreta per le imprese, Confesercenti ha puntato su su tre filoni tematici prioritari.

In primis il turismo, costruendo un Patto di azione comune strategico tra gli uffici IAT dei due Comuni, con una promozione turistica che passi attraverso la creazione di un brand turistico unico "Mare e Monti" gestito su un’unica piattaforma; pacchetti turistici che combinino l'offerta balneare di Ventimiglia con l'escursionismo e lo sci di Limone.

Il rilancio turistico della Ferrovia delle Meraviglie – Luogo del Cuore FAI – come asset di collegamento fondamentale.

La presenza congiunta nelle principali fiere nazionali e internazionali del turismo.

Secondo tema lo sviluppo dell'Outdoor e Sport Experience.

Sfruttare il potenziale Outdoor che unisce la costa ligure e le Alpi Marittime, abbracciando la Val Roya e la Valle delle Meraviglie.

“Abbiamo proposto - sottolinea il direttore dal Bono - lo sviluppo di nuovi percorsi ciclabili e di escursioni naturalistiche, valorizzando i fattori ambientali, con l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto ecologico, con una promozione mirata del territorio come destinazione Bike-Friendly. Naturalmente l'organizzazione di eventi sportivi congiunti che colleghino idealmente le due realtà”.

Terzo pilastro : ristorazione e prodotti tipici

Il gemellaggio deve incentivare lo scambio enogastronomico tra l’eccellenza ligure e quella piemontese, creando un marchio commerciale congiunto per i prodotti della filiera corta che valorizzi l’intera area geografica e una rete delle imprese della ristorazione delle due città con rassegne gastronomiche a tema .

L'organizzazione di eventi di alto profilo con Chef testimonial e show cooking per la promozione dei nostri vini e delle tradizioni regionali.

“La Confesercenti - conclude dal Bono - è pronta a mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio network di imprese per l'istituzione immediata di un Tavolo Tecnico dedicato”.

"Siamo convinti – conclude Sergio Scibilia presidente cittadino - che con azioni concrete e coordinate, unendo le pubbliche amministrazioni e il modo delle imprese, il gemellaggio potrà tradursi in un reale volano economico per i nostri territori".

