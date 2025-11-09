 / I più letti della settimana

C'è un fermo per l'omicidio di Marco Veronese, il 39enne originario di Ceresole d'Alba ucciso a coltellate a Collegno

L'uomo, legato sentimentalmente all'ex compagna della vittima, avrebbe confessato il crimine

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 4 novembre. 

Un fermo per l’omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore 39enne ucciso a coltellate in strada, sotto casa dei genitori, nella notte del 23 ottobre scorso in corso Francia a Collegno.

Le indagini 

Veronese stava rientrando a casa quando è stato raggiunto da dieci fendenti sferrate da un uomo incappucciato. Gli investigatori hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in via Sabotino, dove l'uomo è stato aggredito, e lungo corso Francia. In parallelo sono state sentiti amici, famigliari, vicini di casa e conoscenti. 

Proprio secondo la testimonianza di una donna che ha assistito alla scena, sarebbe stato aggredito da un uomo che è poi fuggito subito dopo averlo colpito.

Il fermo 

Si tratterebbe di una persona legata sentimentalmente all'ex compagna della vittima che a quanto si apprende, avrebbe confessato il delitto. A carico dell’uomo i carabinieri, coordinati dalla Procura di Torino, avrebbero raccolto stati gravi indizi di responsabilità.

Il 39enne, che era nato a Bra e cresciuto a Ceresole d'Alba, titolare di una ditta di impianti di allarmi e videosorveglianza, dopo la separazione viveva con i genitori e aveva installato personalmente alcune telecamere proprio in alcuni negozi della zona. Aveva tre figli. I funerali si sono svolti venerdì scorso. 

redazione/adnkronos

