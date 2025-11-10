 / Attualità

Attualità | 10 novembre 2025, 15:39

Venti anni di speranza: Fabrizio Trix racconta il suo trapianto a Boves

Venerdì 14 novembre all'auditorium Borelli una serata per sensibilizzare sulla donazione degli organi con esperti e storie di vita

Si terrà venerdì 14 novembre alle 20:45 all’auditorium Borelli di Boves la serata di sensibilizzazione dal titolo “20 anni e non sentirli”.

Durante la serata per sensibilizzare e persone all’importanza della donazione degli organi, Fabrizio, detto Trix, festeggia i suoi primi 20 anni da trapiantato.

Per l’occasione interverranno il dottor Vitale Domenico, direttore SC Anestesia Cardiotoracovascolare e terapie intensive, la dottoressa Lombardo Federica, anestesista rianimatore coordinatore ospedaliero delle donazioni e la dottoressa Moggia Elisabetta, nefrologa, già responsabile ambulatorio post renale Cuneo.

Saranno, inoltre, tante le testimonianze che si potranno ascoltare durante la coinvolgente serata moderata da Marco Campagna.

cs

