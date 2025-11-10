"Altruista, generoso e disponibile con tutti": addio a Michele Fortuna, meccanico e grande appassionato di moto

Si è spento, all'età di 71 anni, Michele Fortuna, molto conosciuto a Boves e dintorni dove ha gestito dal 2000 fino a pochi anni fa il concessionario "Nonsolomoto", punto di riferimento per gli appassionati del settore nel quale i mezzi venivano sia riparati che venduti.

Appassionato meccanico, Michele era residente da dieci anni a Cuneo, in frazione Cerialdo e solo negli ultimi tempi a Borgo San Dalmazzo. Un'intera vita dedicata alla sua passione per i motori, condivisa con amici e clienti, che lo ricordano come "socievole, altruista, generoso e disponibile con tutti".

È mancato all'affetto dei suoi cari nella notte tra sabato e domenica. Lascia la moglie Anna, i figli Andrea con Yeimi, Elena con Cristian, i fratelli Fabrizio e Guglielmo, nipoti, amici e parenti.

I funerali, provenienti dall'abitazione di via Don Bosco a Borgo San Dalmazzo, si svolgeranno nella Chiesa di Gesù Lavoratore martedì 11 novembre alle 10. Seguirà il trasporto a Magliano Alpi per la cremazione. Il rosario verrà celebrato nella parrocchia di Gesù Lavoratore alle 19 di oggi (lunedì). Le Sante Messe di Settima e Trigesima domenica 16 novembre e 6 dicembre alle 11.