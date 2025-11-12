A Racconigi si consegna della Costituzione ai neomaggiorenni

Anche quest’anno il Comune di Racconigi consegnerà una copia della Costituzione della Repubblica italiana ai neomaggiorenni della città.

Appuntamento sabato 29 novembre, alle ore 15, alla Soms di via Carlo Costa.

“La Costituzione è il cuore pulsante della nostra democrazia, il fondamento dei diritti, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà che ci uniscono come cittadini di questo Paese. Compiere 18 anni significa acquisire il compito di custodire e portare avanti i valori fondamentali che essa rappresenta, rendendoli vivi ogni giorno, con responsabilità e partecipazione”, commenta la consigliera Khadri.