Giovedì 13 interruzione dell'energia elettrica in alcune vie del centro a Savigliano

Domani, giovedì 13 novembre, e-distribuzione effettuerà alcuni lavori sui propri impianti. In alcune vie del centro storico sarà dunque interrotta l'energia elettrica dalle 14 alle 17.
Le vie interessate sono:
Via Sant'Andrea 1, 7, da 11 a 25, 31, da 35 a 41, da 47 a 53, 23/25, da 30 a 32, da 36 a 40, sn, cant
Via Santarosa da 3 a 5, da 6 a 8, da 12 a 14, 20, da 24 a 38, sn, cant
Via Jerusalem da 3 a 9, 2, 6, 12, sn, cant
Via Cravetta da 17 a 19, da 22 a 26
Via Beccherie 5, sn
Via Assietta 18, sn
Vicolo Sant'Andrea 3, 31
Piazza Nizza 14, sn
Via Stamperia 6
Vicolo Baratà 6, 12
Viale del Sole 13
"Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata – dicono da e-distribuzione –. Pertanto si invita a non commettere imprudenze e si prega di non utilizzare gli ascensori. Nel limite del possibile si cercherà di ridurre al minimo il fuori servizio che dovrebbe comunque durare all'incirca un'ora".