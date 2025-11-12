 / Attualità

Attualità | 12 novembre 2025, 14:32

Poste di Brossasco chiuse fino al 10 dicembre

L’ufficio di via Roma n. 13 sospende il servizio per i lavori del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”; sportello temporaneo disponibile a Venasca.

L’ufficio postale di Brossasco, situato in via Roma n. 13, resterà chiuso al pubblico fino al 10 dicembre, per consentire l’esecuzione dei lavori tecnici necessari alla realizzazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”.

Durante tutto il periodo di chiusura, i cittadini potranno rivolgersi alle Poste di Venasca, aperte nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08,20 alle 13, 45; il sabato dalle 8, 20 alle 12,45.

A Brossasco l’attività riprenderà regolarmente – salvo imprevisti - mercoledì 10 dicembre.

