Poste di Brossasco chiuse fino al 10 dicembre

L’ufficio postale di Brossasco, situato in via Roma n. 13, resterà chiuso al pubblico fino al 10 dicembre, per consentire l’esecuzione dei lavori tecnici necessari alla realizzazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”.
Durante tutto il periodo di chiusura, i cittadini potranno rivolgersi alle Poste di Venasca, aperte nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08,20 alle 13, 45; il sabato dalle 8, 20 alle 12,45.
A Brossasco l’attività riprenderà regolarmente – salvo imprevisti - mercoledì 10 dicembre.