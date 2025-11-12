VOLLEY A1F / Un’incerottata Cuneo cede per 3-0 alla Eurotek Laica Uyba [PHOTOGALLERY]

Nona giornata di serie A1 Tigotà e trasferta amara alla E-work Arena di Busto per la Honda Cuneo Granda Volley di coach Salvagni. Per le Gatte si trattava di un match delicato: dopo l’ottimo avvio di stagione infatti, le cuneesi hanno ceduto negli ultimi incontri con San Giovanni in Marignano e Milano.

La trasferta di Busto era quindi l'occasione per tornare a fare punti. A secco da due turni erano però anche le Farfalle di coach Barbolini: la partita di stasera era dunque fondamentale per entrambe le formazioni.

Fin dalla prima giornata, Busto si è mostrata un’avversaria ostica tra le mura di casa e così è stato anche oggi: le Farfalle hanno infatti dominato il match, imponendo il proprio gioco e chiudendo con un netto 3-0.

Per la formazione di Salvagni non una serata facile, con Pritchard e Marring out e Martinez che si infortuna sul 18-17 nel secondo set, quando scendendo da un salto atterra male sul ginocchio ed è costretta a uscire dal campo in barella.

Primo set combattuto, con le Farfalle che tentano la fuga: 6-1 e 11-6. Sul 17-11 la pratica sembra archiviata, ma le Gatte tirano fuori le unghie e con Allaoui e Martinez al servizio tentano la rimonta, che però si arresta sul 21-19, quando Busto chiude 25-22.

Secondo parziale molto equilibrato fino al 15-15, con continui sorpassi e controsorpassi tra le due squadre. Sul 18-17 Cuneo accusa il colpo dell’infortunio di Martinez e Busto ne approfitta per allungare e chiudere 25-19.

Terzo set con copione simile al primo: Busto controlla e mantiene il controllo fin dai primi scambi, costringendo Cuneo al time-out sul 6-2. Le Farfalle impongono ritmo e gioco, volando sul 18-12 e poi sul 24-18. Le Gatte tentano la rimonta con Pucelj trascinatrice, ma l’errore di Diop chiude set e incontro sul 25-22 per Busto.

Premiata MVP del match Melanie Parra, che ha chiuso il match con 14 punti messi a segno, di cui 2 ace e 1 muro. Top scorer della serata Obossa con 19 punti. Tra le fila delle Gatte miglior realizzatrice Pucelj con 15 punti, seguita da Keene a quota 8.

Nessun punto quindi per le biancorosse, che stasera hanno faticato in tutti i fondamentali, con l’infortunio di Martinez che ha complicato ulteriormente la partita. Buona la prestazione di Allaoui subentrata a Signorile, ma tanta fatica e morale a terra.

Prossimo appuntamento tra poco, domenica 16 novembre tra le mura amiche del Palazzetto di San Rocco Castagnaretta per il derby contro le Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile opposta a Diop, centrali Keene e Cecconello, bande Pucelj e Rivero, Bardaro.

Eurotek Laica Uyba: in regia Seki con Obossa diagonale, centrali Torcolacci e Van Avermaet, banda Parra e Gennari, Pelloni.

PRIMO SET

Parte forte Busto, che tenta subito la fuga portandosi sul 6-1. Le Gatte faticano a entrare in partita ma, punto dopo punto, trovano il ritmo giusto e accorciano fino al 6-4. Le Farfalle reagiscono immediatamente e tornano ad allungare sull’8-4 e poi sull’11-6, approfittando del momento di disordine nel campo biancorosso per spingere con decisione fino al 13-7 e 15-9.

Luce ancora spenta nel campo di Cuneo e Busto ne approfitta per portarsi sul 17-11, mettendo in difficoltà la ricezione e la difesa avversaria. Sul 19-13, coach Salvagni prova a cambiare l’inerzia inserendo Allaoui e Martinez: la mossa funziona e Cuneo riapre il set, arrivando fino al 21-19 con Martinez al servizio.

Un errore al servizio delle biancorosse però spezza il momento positivo: Busto ne approfitta per salire sul 23-19, anche se le Gatte non si arrendono e piazzano un break importante, accorciando ancora sul 23-21, poi Parra e Obossa chiudono il set 25-22.

SECONDO SET

Inizio equilibrato nel secondo set, con Martinez che subentra a Rivero sul 2-1. Le squadre si affrontano punto a punto e Cuneo trova il primo break sul 5-3, subito recuperato. Si procede in parità: sul 9-9 entra Allaoui, poi Atamah rileva Cecconello sull’11-10. Dopo una fase di equilibrio, Busto piazza un break sul 15-13, prontamente annullato dalle Gatte. Sul 17-15, però, arriva il momento più difficile: Martinez atterra male dopo un salto e si infortuna al ginocchio, costretta a lasciare il campo in barella. Colpite dallo scoraggiamento e con Pritchard e Marring già fuori, le cuneesi cedono terreno: Busto ne approfitta, allunga fino al 22-17 e chiude il set 25-19.

TERZO SET

Entra Koulisiani per Cecconello e Allaoui per Signorile. Copione simile al primo set, con primo time out Cuneo sul 6-2 e poi ancora scatto avanti Busto, 12-7 e 14-9. Le Farfalle impongono gioco e ritmo e le Gatte non riescono ad opporre resistenza: secondo time out Salvagni sul 18-12, ma Busto è inarrestabile: le biancorosse rosicchiano ancora qualche punto ma le Farfalle allungano 24-18. Ritorno di fiamma di Cuneo sul finale, con Pucelj che trascina le sue e prova a ricucire lo strappo: time out Busto sul 24-22, poi l’errore di Diop consegna set e vittoria alle Bustocche.