A Confreria un nuovo studio di medicina generale con il Dr. Giorgio Mozzone

Apre a Confreria, in Via Valle Maira 144, un nuovo studio di medicina generale convenzionato con il SSN, gestito dal Dr. Giorgio Mozzone. Lo studio, situato accanto alla chiesa nella palazzina del Centro Incontri del Comune, sarà aperto il lunedì mattina dalle 9 alle 12 e il giovedì mattina dalle 10 alle 12, con ricevimento esclusivamente su appuntamento.
Per prenotazioni è possibile utilizzare l’App MioDottore o telefonare alla segreteria allo 0171 697069 negli orari 8.30-12 e 14.30-18.
L’avvio di questo nuovo servizio medico rappresenta un importante potenziamento dell’assistenza territoriale locale, facilitando l’accesso a cure e consulenze mediche per la popolazione del territorio.