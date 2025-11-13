L’Unitre di Moretta riprende le uscite culturali: una giornata tra Roero e Langa

Con l’avvio del nuovo anno accademico sono riprese le uscite culturali dell’Unitre di Moretta, che sabato 8 novembre ha proposto ai propri iscritti una giornata all’insegna dell’arte e del paesaggio, tra le colline del Roero e delle Langhe, baciata da un magnifico sole autunnale.

“Abbiamo trascorso una bella giornata nel Roero e Langa accompagnati da uno splendido sole di questo autunno inoltrato - dicono dall’Unitre. - Una preparata guida turistica ci ha permesso di apprezzare un paesaggio da cartolina nel suo momento migliore, per la tavolozza di colori che sfumano nelle varie tonalità del rosso e del giallo. Una sfumatura di colori, di paesaggi e di vegetazione che varia dal Roero alle Langhe”.

Il gruppo ha visitato il borgo di Guarene, con la collina di San Licerio, dove si trova il suggestivo parco di sculture permanenti di arte contemporanea realizzato dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. La giornata è poi proseguita a Neviglie, con la visita all’installazione artistica 'The Traveller', seguita da una passeggiata tra le vie di La Morra e Barolo, autentiche perle delle Langhe.

Non è mancato un tipico pranzo piemontese, occasione per condividere momenti di convivialità e chiudere in bellezza una giornata dedicata alla scoperta e alla cultura.

“Ringraziamo la presidente Piera Marchisio per l’ottima organizzazione della giornata”, concludono dall’Unitre".