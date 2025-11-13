Domani venerdì 14 novembre 2025 ore 20,00, presso il ristorante Villa Salina di Moretta, via Santuario n. 25, si svolgerà un evento organizzato dall’Associazione Culturale Panta Rei dal Titolo “La prof.ssa Anna Sapino si racconta: DONNA, MAMMA E IMPRENDITRICE AL SERVIZIO DELLA MEDICINA E DELLA RICERCA SUL CANCRO”.

L’evento sarà presentato dal presidente dell’associazione avv. Carla Sapino e sarà moderato dall’avv. Maurizio Paoletti.

Interverrà la prof.ssa Anna Sapino, prof.ssa di Anatomia Patologica e Direttrice Scientifica dell’Istituto di Candiolo, FPO IRCCS.

Sarà un evento dove la prof.ssa Anna Sapino si racconterà nel suo percorso che iniziò con la scelta della Facoltà di Medicina presso l’Università degli studi di Torino, fino alla pensione, con particolare attenzione all’umanizzazione della figura di un medico donna, che dietro al camice ha saputo conciliare la figura di un’eccellenza in campo medico con la figura di donna, mamma e oggi anche nonna.