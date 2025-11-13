Savigliano, "Gnatugu" chiude il ciclo di percorsi multisensoriali in biblioteca

Moussa Sanou e Loredana Potenza

Si chiude il ciclo di incontri “In braccio al mondo – percorsi tra corpo, voce e carezze nei luoghi della cultura”, progetto del Sistema Bibliotecario di Fossano, Saluzzo e Savigliano, con il sostegno di numerosi partner tra cui Fondazione Compagnia di San Paolo.

Sabato 15 novembre, alle 15.30, presso l'ex convento di Sant'Agostino, andrà in scena “Gnatugu, il custode dei sogni”, esperienza immersiva per crescere insieme con musica suonata dal vivo e favole.

Rivolto ai piccoli dai 3 ai 6 anni e alle loro famiglie, l'appuntamento è a cura dell'associazione “Mano nella mano”, con Moussa Sanou, polistrumentista-musicoterapeuta, e Loredana Potenza, danzatrice-coreografa.

Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca civica di Savigliano allo 0172-22727 .

Gli incontri di “In braccio al mondo”, sei in tutto, hanno fatto parte di “Allin - cultura per crescere”, progetto di welfare culturale rivolto alle famiglie 0-6 mirato a «promuovere la cultura e la bellezza come strumenti fondamentali per costruire l’identità dei cittadini di domani».