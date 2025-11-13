Zonta Cuneo invita all’evento“Fili spezzati, fili ritrovati”: un viaggio nella sofferenza psichica della donna

Novembre, mese contro la violenza sulle donne e dedicato alle condizioni dello stato femminile.

Zonta Club di Cuneo, apre il suo programma venerdì 21 novembre alle 18, presso il salone d’onore del Palazzo Municipale, in via Roma 28, con un evento dedicato al disagio psichico femminile nelle diverse fasi ed epoche della vita.

“Fili spezzati, fili ritrovati" è il titolo dell’incontro, un viaggio nella sofferenza psichica della donna. L'incontro è a ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni: presidentezonta@gmail.com

"L’appuntamento, che si colloca nell’ambito della rassegna comunale '8 Marzo è tutto l’anno. Legami che sciolgono i nodi'”, spiega la presidente Silvia Quaranta, "si focalizza sul tema della depressione e dell’ansia nella donna, su quali possono essere i fattori di rischio e le manifestazioni, su quando è importante chiedere aiuto. E, soprattutto, sulla possibilità di prevenire questo quadro di malessere”.

“Sono interrogativi importanti, perchè a volte si sottovalutano sintomi o non si riconoscono, oppure a fatica si ammette di sentirsi tristi o angosciate e si sopporta, dando così poca importanza a un disagio psichico che è destinato ad aggravarsi, se non curato.

La serata vuole dare voce a quella sofferenza nascosta che ogni donna vive in solitudine, durante le fasi fisiologiche della vita, la maternità, la menopausa, ma anche per il sovraccarico di lavoro, per essere continuamente caregiver di qualcuno, una gestione faticosa lavoro e famiglia, o, purtroppo, anche per una violenza psicologica o fisica”.

La sofferenza psichica femminile richiede un approccio sensibile al genere, che tenga conto delle sue specificità biologiche e sociali. Riconoscere i segnali, validare l’esperienza emotiva e offrire cure personalizzate sono le risposte per riportare serenità e gioia di vivere.

Francesco Risso, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL CN 1, Elena Paschetta, responsabile del Servizio Perinatale Psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale, Paola Isaia, psicologa e psicoterapeuta dell’ASL CN1 , affronteranno il tema di questa sofferenza in vari momenti della vita; Isabella Gastaudo e Daniela Ocone, psicologhe e psicoterapeute del Consultorio familiare dell’ASL CN 1, tratteranno in particolare del male psichico e del ruolo della violenza di genere.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Associazione Pre.ziosa.

Zonta club Cuneo, continuerà la sequenza di appuntamenti del mese di novembre con la commemorazione, martedì 25 novembre, alla lapide che ricorda le donne vittime di violenza, posta sulla rotonda tra corso Francia, via Pertini e via Pavese.

Una cerimonia che si ripete ogni anno dal 2016, anno in cui il sodalizio femminile cuneese ha adottato la rotatoria per sensibilizzare contro la piaga della violenza di genere.

In chiusura del mese, sabato 29 novembre, sarà festeggiato il 35° anniversario di fondazione del club Zonta a Cuneo, avvenuta nel salone d’onore del municipio, il 10 febbraio del 1990.