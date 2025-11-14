Ceresole d'Alba, tre panchine per un messaggio di rispetto e solidarietà

In occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne e della Giornata della Gentilezza, domenica 23 novembre alle ore 11:30, presso il Parco Giochi in Piazza Cordero, si terrà la cerimonia di inaugurazione di tre panchine completamente risistemate e decorate dai bambini della Scuola dell’Infanzia Artuffi e i ragazzi della Terza Media, con la preziosa collaborazione del Gruppo Alpini di Ceresole d’Alba e dell’artista Sara Luciani.

Le tre panchine, ognuna con un colore e un significato speciale, rappresentano importanti messaggi di sensibilità e solidarietà: la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne; la panchina azzurra, dedicata alla Giornata dell’Autismo, come segno di inclusione e consapevolezza; ed infine la panchina lilla, che celebra la Giornata della Gentilezza, ricordando il valore dei gesti semplici e del rispetto reciproco.

L’iniziativa nasce dal desiderio di coinvolgere i più piccoli in un progetto educativo e artistico, per trasmettere fin da subito l’importanza del rispetto, della solidarietà e della gentilezza nella comunità. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.