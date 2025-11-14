 / Attualità

Attualità | 14 novembre 2025, 20:20

L’Unitre Moretta in Portogallo per una settimana di scambio europeo a Madeira

Docenti dell’associazione protagonisti di una mobilità Erasmus tra formazione, interculturalità e buone pratiche educative

Da sinistra quattro docenti dell'Unitre di Moretta in Portogallo con l'Erasmus

L’Unitre di Moretta ha partecipato, dal 26 ottobre al 1° novembre, a una settimana di mobilità Erasmus per adulti ospitata presso la 'Torre Basic School' di Câmara de Lobos, nell’isola di Madeira.

Un’esperienza formativa intensa, dedicata al confronto internazionale e allo sviluppo di nuove competenze nel campo dell’apprendimento permanente.

Il gruppo, composto interamente da insegnanti, ha avuto modo di incontrare delegazioni provenienti da Estonia, Slovenia, Norvegia e Spagna. Un’occasione preziosa per dialogare su approcci innovativi alla didattica, sull’interculturalità e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, condividendo metodologie e buone pratiche maturate nei rispettivi paesi.

Durante il soggiorno, i partecipanti hanno seguito da vicino le attività dei corsi EFA e del progetto di alfabetizzazione digitale, osservando modalità operative e strumenti adottati dalla scuola ospitante per favorire l’inclusione e la crescita personale degli adulti.

L’esperienza molto intensa e impegnativa – dicono i referenti – si è conclusa con un momento interculturale particolare, in cui ogni Paese partecipante ha condiviso usi e costumi del proprio territorio, accompagnati da degustazioni dei prodotti tipici delle rispettive regioni, in un’atmosfera di convivialità, amicizia e di vera celebrazione dello spirito europeo”.

AMP

