Attualità | 14 novembre 2025, 14:08

Nel Monregalese torna la Colletta Alimentare

Si svolgerà, sabato 15 novembre, in oltre 14mila punti vendita in tutta Italia

Sabato 15 novembre si svolgerà in oltre 14.000 punti vendita in tutta Italia, la 29esima edizione della Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare e supportata da numerosi Enti, Associazioni, nonché sponsor privati e pubblici. In particolare, nel territorio della Provincia di Cuneo quest’anno si festeggiano i 20 anni dell’iniziativa, che è l’unica che coinvolge un così alto numero di Volontari, Associazioni, Gruppi, Parrocchie, Enti Benefici e sodalizi, tutti uniti per fare “rete” per un unico scopo: raccogliere cibarie da destinare ai centri benefici convenzionati diffusi sul territorio al fine di aiutare i più bisognosi, un segno importante e tangibile per l’aiuto verso i più bisognosi e la solidarietà verso il prossimo.


L’iniziativa interesserà tutti i maggiori centri della zona, in particolare per l’area Monregalese hanno aderito molti supermercati e negozi alimentari di: Mondovì, Villanova M.vì, Vicoforte, San Michele M.vì, , Niella Tanaro, Ceva, Bagnasco, Garessio - per l’area Val Pesio: Peveragno, Beinette e Chiusa di Pesio - per l’area Langhe: Bene Vagienna, Carrù, Clavesana, Dogliani, Lequio Tanaro e Trinità, coinvolgendo circa 350 volontari e numerose associazioni locali. 

I punti vendita aderenti nella zona diocesana, sono i seguenti:

Area Monregalese

Mondovì - Villanova Mondovì

Mercatò Local (Via Rosa Bianca, 30 - Mondovì), Aldi (Via Delle Langhe, 2 - Mondovì), Mercatò (Via Cuneo, 21 - Mondovì), In’s (Via Cuneo, 1 - Mondovì), Lidl (Via Cesare Pavese, 2 - Mondovì), D+ (Via Trieste, 8 - Mondovì), OK Market (Sant'Anna Avagnina - Mondovì), Ipercoop (Mondovicino), D+ (Via Roccaforte – Villanova M.vì), IN'S (Via Torino, 1/D – Villanova M.vì), Mercatò (Via Mondovì, 34 – Villanova M.vì).

Vicoforte – San Michele M.vì – Niella Tanaro

Alimentari Il Girasole (piazza Carlo Emanuele I - Vicoforte), Alimentari Il Bottegone (Strada Statale 28, 8 – Vicoforte), Alimentari Il Giglio (Via F. Gallo, 15 - Vicoforte), La Bicocca (Via Nazionale, 13 – San Michele M.vì), Mini Market Da Elisa (Via XX Settembre - Niella Tanaro), Alimentari Da Melany (Via XX Settembre - Niella Tanaro).

 

Ceva e Val Tanaro

Mercatò Local (Via M. Gatti, 14/A - Ceva), Conad (Loc. Malpotremo - Ceva), Ok Market (Via Consolata, 7 - Ceva), In's (Loc. San Bernardino, 2 - Ceva), Ok Market (Via Lepetit, 46 - Garessio), Alimentari Bozzolo (Via Nazionale, 51 - Bagnasco), Alimentari Da.Di.Re. (Via Nazionale, 50 - Bagnasco).

Area Val Pesio

Ok Market (Via Filanda, 1 - Chiusa di Pesio), Mercatò Local (Via San Giorgio, 34 - Peveragno), Alimentari da Fausto (piazza del Municipio - Peveragno), Despar-Fratelli Serra (Via degli Artigiani, 2 – Peveragno), In’s Mercato (Via Madonna dei Boschi, 20 - Peveragno), Presto Fresco (Via Martiri, 39 – Beinette). 

Area Langhe

OK Market (Via Roma, 4/6 - Bene Vagienna), Bella Market (Via Marconi,23/C - Bene Vagienna), Alimentari Priola (Via Roma, 71 – Bene Vagienna), In’s (via Langhe, 4 - Carrù), Unes (Viale Vittorio Veneto, 42 - Carrù), Mercatò Local (Via Circonvallazione, 6 – Carrù), D+ (Viale Vittorio Veneto, 3 - Carrù), La Butega (Via Madonna della neve, 20 - Clavesana), Mercatò (Via Torino, 120 - Dogliani), Ok Market (piazza Stazione, 8 - Dogliani), In’s (Via Generale Cappa, 41/A - Dogliani), Gulliver (Via Savona - Dogliani), Lo Spaventapasseri (Via Europa, 14 - Lequio Tanaro), Cuvee (Via Carlo Marro, 14 - Trinità), Unes (Via Circonvallazione, 10 - Trinità).

In particolare nell’area Monregalese, il coinvolgimento vedrà attivi numerosi sodalizi locali, che ringraziamo sin da ora per la disponibilità: Protezione Civile ANA Mondovì, Gruppo Eventi e Manifestazioni (Ass. Naz. Alpini Mondovì), Volontari Alpini Monregalesi, gruppi Alpini locali di Villanova, Frabose, Vicoforte, Niella Tanaro, Ceva, Garessio e Val Tanaro, Protezione Civile Comunale di Niella Tanaro, Protezione Civile Comunale di Vicoforte, Ass. Volontari Ospedalieri AVO, LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Mondovì), AGESCI (Scout), Leo e Lions Club Mondovì-Monregalese, Rotary-RotarAct-InterAct Club Mondovì, Azione Cattolica, numerosi volontari delle Parrocchie locali (Mondovì Ferrone-Santa Maria Maggiore, Mondovì Via Cuneo-Cuore Immacolato di Maria, Mondovì Piani di Breo-Piandellavalle-Borgato, Mondovì Sant’Anna Avagnina - Villanova, San Michele M.vì, Niella Tanaro, Ceva e Val Tanaro), i gruppi Caritas e i gruppi di Volontariato Vincenziano di Mondovì, Villanova, San Michele e Ceva, oltre a numerosi volontari vari in forma privata.

