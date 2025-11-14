Nel Monregalese torna la Colletta Alimentare

Sabato 15 novembre si svolgerà in oltre 14.000 punti vendita in tutta Italia, la 29esima edizione della Colletta Alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare e supportata da numerosi Enti, Associazioni, nonché sponsor privati e pubblici. In particolare, nel territorio della Provincia di Cuneo quest’anno si festeggiano i 20 anni dell’iniziativa, che è l’unica che coinvolge un così alto numero di Volontari, Associazioni, Gruppi, Parrocchie, Enti Benefici e sodalizi, tutti uniti per fare “rete” per un unico scopo: raccogliere cibarie da destinare ai centri benefici convenzionati diffusi sul territorio al fine di aiutare i più bisognosi, un segno importante e tangibile per l’aiuto verso i più bisognosi e la solidarietà verso il prossimo.



L’iniziativa interesserà tutti i maggiori centri della zona, in particolare per l’area Monregalese hanno aderito molti supermercati e negozi alimentari di: Mondovì, Villanova M.vì, Vicoforte, San Michele M.vì, , Niella Tanaro, Ceva, Bagnasco, Garessio - per l’area Val Pesio: Peveragno, Beinette e Chiusa di Pesio - per l’area Langhe: Bene Vagienna, Carrù, Clavesana, Dogliani, Lequio Tanaro e Trinità, coinvolgendo circa 350 volontari e numerose associazioni locali.

I punti vendita aderenti nella zona diocesana, sono i seguenti:

Area Monregalese

Mondovì - Villanova Mondovì

Mercatò Local (Via Rosa Bianca, 30 - Mondovì), Aldi (Via Delle Langhe, 2 - Mondovì), Mercatò (Via Cuneo, 21 - Mondovì), In’s (Via Cuneo, 1 - Mondovì), Lidl (Via Cesare Pavese, 2 - Mondovì), D+ (Via Trieste, 8 - Mondovì), OK Market (Sant'Anna Avagnina - Mondovì), Ipercoop (Mondovicino), D+ (Via Roccaforte – Villanova M.vì), IN'S (Via Torino, 1/D – Villanova M.vì), Mercatò (Via Mondovì, 34 – Villanova M.vì).

Vicoforte – San Michele M.vì – Niella Tanaro

Alimentari Il Girasole (piazza Carlo Emanuele I - Vicoforte), Alimentari Il Bottegone (Strada Statale 28, 8 – Vicoforte), Alimentari Il Giglio (Via F. Gallo, 15 - Vicoforte), La Bicocca (Via Nazionale, 13 – San Michele M.vì), Mini Market Da Elisa (Via XX Settembre - Niella Tanaro), Alimentari Da Melany (Via XX Settembre - Niella Tanaro).





Ceva e Val Tanaro

Mercatò Local (Via M. Gatti, 14/A - Ceva), Conad (Loc. Malpotremo - Ceva), Ok Market (Via Consolata, 7 - Ceva), In's (Loc. San Bernardino, 2 - Ceva), Ok Market (Via Lepetit, 46 - Garessio), Alimentari Bozzolo (Via Nazionale, 51 - Bagnasco), Alimentari Da.Di.Re. (Via Nazionale, 50 - Bagnasco).

Area Val Pesio

Ok Market (Via Filanda, 1 - Chiusa di Pesio), Mercatò Local (Via San Giorgio, 34 - Peveragno), Alimentari da Fausto (piazza del Municipio - Peveragno), Despar-Fratelli Serra (Via degli Artigiani, 2 – Peveragno), In’s Mercato (Via Madonna dei Boschi, 20 - Peveragno), Presto Fresco (Via Martiri, 39 – Beinette).

Area Langhe

OK Market (Via Roma, 4/6 - Bene Vagienna), Bella Market (Via Marconi,23/C - Bene Vagienna), Alimentari Priola (Via Roma, 71 – Bene Vagienna), In’s (via Langhe, 4 - Carrù), Unes (Viale Vittorio Veneto, 42 - Carrù), Mercatò Local (Via Circonvallazione, 6 – Carrù), D+ (Viale Vittorio Veneto, 3 - Carrù), La Butega (Via Madonna della neve, 20 - Clavesana), Mercatò (Via Torino, 120 - Dogliani), Ok Market (piazza Stazione, 8 - Dogliani), In’s (Via Generale Cappa, 41/A - Dogliani), Gulliver (Via Savona - Dogliani), Lo Spaventapasseri (Via Europa, 14 - Lequio Tanaro), Cuvee (Via Carlo Marro, 14 - Trinità), Unes (Via Circonvallazione, 10 - Trinità).

In particolare nell’area Monregalese, il coinvolgimento vedrà attivi numerosi sodalizi locali, che ringraziamo sin da ora per la disponibilità: Protezione Civile ANA Mondovì, Gruppo Eventi e Manifestazioni (Ass. Naz. Alpini Mondovì), Volontari Alpini Monregalesi, gruppi Alpini locali di Villanova, Frabose, Vicoforte, Niella Tanaro, Ceva, Garessio e Val Tanaro, Protezione Civile Comunale di Niella Tanaro, Protezione Civile Comunale di Vicoforte, Ass. Volontari Ospedalieri AVO, LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Mondovì), AGESCI (Scout), Leo e Lions Club Mondovì-Monregalese, Rotary-RotarAct-InterAct Club Mondovì, Azione Cattolica, numerosi volontari delle Parrocchie locali (Mondovì Ferrone-Santa Maria Maggiore, Mondovì Via Cuneo-Cuore Immacolato di Maria, Mondovì Piani di Breo-Piandellavalle-Borgato, Mondovì Sant’Anna Avagnina - Villanova, San Michele M.vì, Niella Tanaro, Ceva e Val Tanaro), i gruppi Caritas e i gruppi di Volontariato Vincenziano di Mondovì, Villanova, San Michele e Ceva, oltre a numerosi volontari vari in forma privata.