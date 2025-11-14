Saluzzo, sei nuove fermate per il servizio di bus urbano a chiamata

Sei nuove fermate, per un servizio sempre più vicino e comodo. Prosegue la trasformazione dei bus urbano del Comune di Saluzzo che da inizio luglio non ha più orari e giri fissi, ma è a chiamata e raggiunge tutto il territorio, comprese le frazioni Via dei Romani e Cervignasco e il municipio di Castellar.

Ora, per andare incontro a richieste di residenti, il Comune ha istituito sei nuove fermate. Sono a:

• a Castellar a metà strada passato San Lazzaro e la frazione, dal ponticello che porta alla pista ciclabile;

• via Madre Teresa di Calcutta angolo via Hans Clemer;

• due su strada San Lorenzo sul tratto che porta a Villa Pozzi, una all'inizio della via, l'altra prima della biforcazione;

• via Bodoni, Regione Liona;

• via Villafalletto, poco prima della ferrovia.

Questi “stop” si aggiungono ai 160 presenti sui percorsi del bus a chiamata. In precedenza, con il vecchio tragitto, erano 54. Tutte sono contraddistinte da un cartello con qr code.

A fornire il servizio e i mezzi è sempre “Bus Company”, in collaborazione con la società “Moeves”.

Per prenotare una corsa basta rivolgersi al call center (dove rispondono operatori locali che conoscono servizio e territorio) o, per chi preferisce, è possibile scaricare la nuova app, o via pc.

Durante il primo anno sperimentale il bus “a chiamata” ha un costo di 1 euro per ogni corsa.

Per scaricare l’app https://moeves.it/plus/servizio-a-chiamata-saluzzo/# Call center 0175.478816