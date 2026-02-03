Riaperta la provinciale Mondovì Carassone-Piazza

È stata riaperta nel pomeriggio, dopo le 16, la strada provinciale Carassone-Piazza che questa mattina è stata interessata dalla caduta di un albero (leggi qui).

Nella caduta, causata dalla neve, l’albero ha tranciato alcuni fili elettrici con conseguente interruzione della correte per diverse utente.

Sul posto sono intervenuti la Polizia local ee i tecnici di E distribuzione Le operazioni si sono protratte fino al meriggio poiché la rimozione del tronco e lo sgombero della strada si sono rivelati particolarmente complessi.

La viabilità,così come le utenze, sono ora totalmente ripristinate.