Alba: deviazioni per chiusura rotatoria tra Corso Piave e Via Dario Scaglione

Per lavori di E-distribuzione sui propri impianti elettrici, dalle ore 8.30 alle 18.00 di lunedì 9 febbraio e fino a fine lavori:

- chiusura parziale rotatoria tra corso Piave e via Dario Scaglione e deviazione traffico in via Franco Centro con prosecuzione in corso Europa, per tutti i veicoli provenienti dalla periferia di Corso Piave e diretti verso il centro della città. Eccetto residenti e autorizzati;

- divieto di transito di velocipedi e pedoni sulla pista ciclabile e sul marciapiede limitrofo, dalla rotatoria all’incrocio con Via Dario Scaglione fino al numero civico 79 di Corso Piave;

- divieto di fermata sugli stalli di sosta di Corso Piave lato numeri civici dispari, dall’incrocio con Via Ciro Menotti fino alla rotonda all’incrocio con via Dario Scaglione.

Deviazioni di percorso sono previste anche per la linea autobus 2 Piazza Garibaldi – Gallo e la linea autobus 3 Via Vivaro – Ricca.

Secondo quanto ha comunicato Bus Company S.r.l. al Comune, le suddette linee effettueranno i seguenti percorsi alternativi:

LINEA 2

Direzione Piazza Garibaldi

Percorso deviato:Corso Piave – Via Franco Centro – Corso Europa – Rotatoria Luigi Einaudi – Corso Piave – Viale Vico, quindi percorso regolare.

Soppresse le fermate in Corso Piave, nel tratto compreso tra Via Franco Centro e Viale Vico.

Attivate le fermate presenti sul percorso alternativo in Corso Europa.

LINEA 3

Direzione Ricca

Percorso deviato: Via Ognissanti – Corso Europa – Rotatoria Luigi Einaudi – Corso Fratelli Bandiera – Stazione FS, quindi percorso regolare.

Soppresse le fermate in Via Scaglione e Corso Piave.

Attivate le fermate presenti sul percorso alternativo in Corso Europa.

LINEA 3

Direzione Via Vivaro

Percorso deviato: Piazza Garibaldi – Stazione FS – Rotatoria Luigi Einaudi – Corso Europa – Via Scaglione, quindi percorso regolare.

Soppresse le fermate in Piazza Cristo Re, Strada Rorine, Corso Piave e Via Scaglione.

Attivate le fermate presenti sul percorso alternativo in Corso Europa.

Previste modifiche anche al servizio di trasporto scolastico . Le corse effettueranno le seguenti deviazioni di percorso:

SCUOLA ELEMENTARE “RODARI”

Corsa n. 046227 Partenza ore 08:05 da San Cassiano – direzione Scuola Rodari. Percorso San Cassiano – Corso Piave – Via Franco Centro – Corso Europa – Via Dario Scaglione – Via Vivaro – Scuola Rodari

Corsa n. 046232 Partenza ore 16:38 da Scuola Rodari – direzione Via Vivaro. Percorso Scuola Rodari – Corso Europa – Via Acquedotto – Corso Europa – Via Dario Scaglione – Corso Piave – Via Vivaro

Soppresse le fermate in Corso Piave, nel tratto compreso tra Via Franco Centro e Viale Vico.

Attivata la fermata in Corso Piave di fronte a Togo Calzature.

SCUOLA MEDIA “MACRINO”

Corsa n. 042019 Partenza ore 07:25 da San Cassiano. Percorso Corso Piave – Via Franco Centro – Corso Europa – Rotatoria Luigi Einaudi – Corso Piave – Viale Vico, quindi percorso regolare.

Corsa n. 042500 Partenza ore 13:45. Percorso Scuola Macrino – San Cassiano – Corso Piave – Via Franco Centro – Corso Europa

Soppresse le fermate in Corso Piave, nel tratto compreso tra Strada Cauda e Viale Vico.