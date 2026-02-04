Saluzzo, uomo in bicicletta urtato da un’auto alla rotonda dei Vigili del Fuoco

Incidente a Saluzzo, questa mattina, alla rotonda dei Vigili del Fuoco in via Lagnasco.

Un uomo di origini africane a bordo di una bicicletta è stato urtato da un’auto. Caduto a terra sul cordolo della rotatoria, è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Verde.

Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Primi ad intervenire i vigili del fuoco, che hanno anche provveduto a gestire il traffico.

Affidate ai Carabinieri della Stazione di Saluzzo le indagini per appurare la dinamica dell'incidente.

I CONTROLLI DELL’ARMA PER LA SICUREZZA

I militari dell'Arma saluzzese sono impegnati da tempo in attività di controllo e tutela della sicurezza stradale, relativa in particolare alla circolazione di monopattini e biciclette. Una vera e propria mission, che non si è mai interrotta e che viene condotta a largo raggio sui tracciati urbani ed extraurbani del territorio. Tratti che, in particolare durante l'estate e l'autunno, sono interessate da un traffico conseguenza dalla presenza di numerosi stagionali del comparto frutticolo. Il controllo riguarda soprattutto l'uso di dispositivi luminosi sulle bici, sui veicoli elettrici a due ruote e addosso alle persone.

Ai Carabinieri arrivano infatti sempre più segnalazioni da parte di cittadini riguardanti comportamenti non consoni al Codice della Strada da parte dei conduttori di questi mezzi, che sono in costante aumento e stanno cambiando la tipologia di traffico. Numerose sono state le sanzioni comminate negli ultimi mesi dello scorso anno.