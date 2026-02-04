Chiuso per pericolo valanghe, riapre alla circolazione il tunnel di Tenda

Tunnel di Temda aperto dalle 12.15 di oggi 4 febbraio, dopo che sono terminate le operazioni di distacco artificiale delle valanghe, in programma stamattina 4 febbraio dalle 8 alle 9.
Il tunnel è stato chiuso dalle 21 del 2 febbraio e per tutta la giornata di ieri, arrivando all'apertura nella seconda fascia prevista in data odierna.
Ricordiamo le aperture previste fino a venerdì 6 febbraio, quando la CIG deciderà i nuovi orari
Fascia oraria 6:00 – 8:00
da Italia a Francia primo ciclo ore 6:00, ultimo ciclo ore 7:30
da Francia a Italia primo ciclo è alle ore 6:15, ultimo ciclo alle ore 7:45
Fascia oraria 12:15 – 12:45
da Italia a Francia ciclo unico alle ore 12:15
da Francia a Italia ciclo unico alle ore 12:30
Fascia oraria 18:00 – 21:00
da Italia a Francia primo ciclo alle ore 18:00, ultimo ciclo ore 20:30
da Francia a Italia primo ciclo alle ore 18:15, ultimo ciclo alle ore 20:45