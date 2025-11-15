A Cuneo “il cuore delle donne”, primo evento in Granda, organizzato da Azzurro Donna

“Il cuore delle donne”. È questo il tema scelto per il primo evento organizzato da Azzurro Donna di Cuneo, il movimento femminile interno a Forza Italia, che intende promuovere la partecipazione delle donne alla politica, al mondo del lavoro e della famiglia. L’appuntamento è per giovedì 27 novembre alle ore 18,30 presso il Centro incontri della Provincia di Cuneo in corso Dante 41.

“L’incontro è aperto a tutte e a tutti - precisa la referente provinciale di Azzurro Donna Cuneo Isabella Bodino -. Abbiamo scelto questo tema per una serata informativa e conoscitiva dell’organo più rappresentativo dell’essere umano, che ha anche molte implicazioni, fisiche ed emozionali”.

Dopo il saluto del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, aprirà i lavori Isabella Bodino che presenterà la serata e i relatori del convegno.

“Ringrazio i relatori, che hanno accettato di condividere la propria competenza, animando l’incontro su temi importanti e anche differenti tra di loro, ma che riguardano sempre l’organo maestro del nostro corpo - sottolinea la referente provinciale Bodino -. Sono certa che attraverso questi qualificati relatori potremo dare informazioni importanti sulla salute della donna e anche sulla sua sfera emotiva”.

Aprirà il convegno Roberta Rossini, primario di cardiologia, ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo: “Leadership femminile e medicina di genere”.

Seguiranno:

Chiara Violino, docente di Scienze naturali: “Psicosomatica del cuore, quando il corpo ti parla”.

Donatella Signetti, giornalista, scrittrice, docente: “La sacralità di abitare un cuore di donna”.

Yasmin Khreiwesh, musicista, musicoterapista: “La musica diventa terapia”.

“Azzurro Donna - sottolinea la referente Isabella Bodino - si propone di affrontare le problematiche femminili sotto molti punti di vista, ascoltando le donne: quello che desiderano e credono sia meglio per loro, nella vita, in famiglia, al lavoro, quello che manca, ciò che è necessario cambiare anche attraverso la modifica di leggi regionali e nazionali.

L’obiettivo - conclude Bodino - è quello di creare uno spazio fisico e mentale dove noi donne possiamo confrontarci, condividere e creare insieme appuntamenti come questo che sanno dare risposte non scontate a dubbi e problematiche tipiche del mondo femminile e creare tutte insieme una nuova società nella quale la donna raggiungerà finalmente la parità di genere. Stiamo già pensando al prossimo evento, che si terrà in primavera”.

Infatti, nella serata del 27 novembre le donne potranno attraverso un questionario scegliere tra differenti argomenti da affrontare nel prossimo incontro.

“Noi crediamo nella grande capacità femminile di cambiare ciò che in questa società non le sostiene ancora completamente”.