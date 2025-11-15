Assemblea annuale dell’ANCI a Bologna, presente anche il sindaco di Rifreddo Elia Giordanino con la sua Giunta

“Insieme per il bene comune”, è il titolo della 42^ Assemblea annuale dell’ANCI a Bologna dal 12 al 14 novembre, dove sono stati presenti il Sindaco di Rifreddo Elia Giordanino, accompagnato alla cerimonia inaugurale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dal vicesindaco Cesare Cavallo e dall’assessore Maurizio Viso.

Dichiara il Primo Cittadino Elia Giordanino: “L’assemblea ha rappresentato un importante momento d’incontro durante il quale noi amministratori abbiamo avuto la possibilità di confrontarci, fare il punto e la sintesi dei problemi e delle proposte da avanzare al Parlamento e al Governo. L’obiettivo è quello di consolidare e creare nuovi spazi di dialogo per agevolare lo sviluppo di progettualità e rispondere sempre più efficacemente ai bisogni dei nostri territori e delle nostre comunità”.

Continua Giordanino: “siamo onorati che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sia stato presente alla cerimonia inaugurale, la partecipazione del Capo dello Stato conferma la centralità di questo appuntamento che riunisce sindaci, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni e aziende per un confronto sulle sfide e le opportunità che coinvolgono i comuni del nostro Paese”.

Dalla sostenibilità ambientale alle infrastrutture avanzate, dalla digitalizzazione dei servizi alla valorizzazione di cultura e turismo, passando per economia circolare e sviluppo urbano: l’Assemblea ANCI 2025 si è confermata luogo di confronto istituzionale e spazio di dialogo aperto tra pubblico e privato, dove soluzioni e idee possono essere condivise e messe in rete.