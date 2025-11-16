 / Attualità

Attualità | 16 novembre 2025, 19:21

Brossasco: oltre 12.600 euro per nuovi libri e un investimento strategico sulla nuova biblioteca

Il sindaco Paolo Amorisco spiega: "La sua realizzazione rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni"

Il sindaco di Brossasco Paolo Amorisco

Il Comune di Brossasco ha ottenuto un contributo di oltre 12.600 euro destinato all’acquisto di nuovi libri per la biblioteca comunale. È un risultato che permette di ampliare il patrimonio librario e dimigliorare un servizio fondamentale per la comunità.

"Questo contributo si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti da tempo - scrive in una nota il sindaco Paolo Amorisco - , fatto non solo di manutenzioni o aggiornamenti, ma di investimenti veri. La nuova biblioteca, attualmente in fase di realizzazione, rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni: uno spazio rinnovato, completamente ristrutturato, pensato per essere funzionale e accogliente. Al suo interno troverà sede anche il Museo del Legno, così da creare un punto culturale unico, capace di valorizzare sia la lettura sia la storia del nostro territorio.

Per i piccoli comuni, garantire servizi di qualità non è un dettaglio: è la condizione che permette alle persone di continuare a vivere nei nostri paesi e di scegliere di rimanerci. La sfida del futuro passa da qui, dalla capacità di offrire luoghi, opportunità e presidi culturali che rendano la comunità viva e attrattiva. Investire in una biblioteca moderna significa investire nella crescita del paese, nelle famiglie, nei giovani e in chi ogni giorno tiene viva la nostra realtà.

Un ringraziamento - conclude Amorisco - va alle volontarie e ai volontari della biblioteca, che con il loro impegno contribuiscono al buon funzionamento di un servizio importante per tutti".


 

Redazione

