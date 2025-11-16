Brossasco: oltre 12.600 euro per nuovi libri e un investimento strategico sulla nuova biblioteca

Il Comune di Brossasco ha ottenuto un contributo di oltre 12.600 euro destinato all’acquisto di nuovi libri per la biblioteca comunale. È un risultato che permette di ampliare il patrimonio librario e dimigliorare un servizio fondamentale per la comunità.

"Questo contributo si inserisce nel percorso che stiamo portando avanti da tempo - scrive in una nota il sindaco Paolo Amorisco - , fatto non solo di manutenzioni o aggiornamenti, ma di investimenti veri. La nuova biblioteca, attualmente in fase di realizzazione, rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni: uno spazio rinnovato, completamente ristrutturato, pensato per essere funzionale e accogliente. Al suo interno troverà sede anche il Museo del Legno, così da creare un punto culturale unico, capace di valorizzare sia la lettura sia la storia del nostro territorio.

Per i piccoli comuni, garantire servizi di qualità non è un dettaglio: è la condizione che permette alle persone di continuare a vivere nei nostri paesi e di scegliere di rimanerci. La sfida del futuro passa da qui, dalla capacità di offrire luoghi, opportunità e presidi culturali che rendano la comunità viva e attrattiva. Investire in una biblioteca moderna significa investire nella crescita del paese, nelle famiglie, nei giovani e in chi ogni giorno tiene viva la nostra realtà.

Un ringraziamento - conclude Amorisco - va alle volontarie e ai volontari della biblioteca, che con il loro impegno contribuiscono al buon funzionamento di un servizio importante per tutti".



