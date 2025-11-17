Bra, ecco le prime luminarie di Natale 2025

Tutti al lavoro per trasformare Bra nella città del Natale.

Le luminarie montate nella mattina di oggi, 17 novembre, scandiscono il tempo che separa dalle festività 2025.

Un firmamento di stelle è pronto ad accendere la festa più attesa dell’anno. E saranno proprio le illuminazioni disseminate lungo le vie a dar vita ad un percorso che farà camminare tutti con il naso all’insù.

Dici 25 dicembre e pensi alla gioia dei bambini, ai regali infiocchettati, alle rimpatriate di famiglia ed alle decorazioni che colorano case, strade di ogni città e paese del mondo.