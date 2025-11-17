Il Comitato Alberi di Saluzzo celebra la natura insieme ai bambini delle scuole dell’infanzia con incontri, laboratori ed esposizione in piazza

Quest’anno la Festa dell’Albero a Saluzzo avrà un sapore particolarmente speciale grazie all’iniziativa organizzata dal Comitato Alberi di Saluzzo, che ha scelto di celebrare l’evento in collaborazione con le Scuole dell’Infanzia Maria Luisa Alessi, Ilaria Alpi e della frazione di Cervignasco.

Con il benestare della Dirigenza dell’Istituto Comprensivo di Saluzzo e in accordo con la Referente delle scuole coinvolte, il programma della Festa si articolerà in due giornate dedicate ai più piccoli e alla loro creatività.

Nella mattinata di venerdì 21, alcuni Soci del Comitato faranno visita ai tre plessi scolastici per incontrare bambini e insegnanti. Sarà l’occasione per ammirare i lavori a tema che ogni classe avrà realizzato in vista della Festa dell’Albero: disegni, collage, piccole opere manuali dedicate al mondo degli alberi e alla loro importanza.

I bambini potranno raccontare direttamente ai volontari il significato delle loro creazioni, condividendo curiosità, emozioni e ciò che hanno imparato. In segno di ringraziamento, il Comitato consegnerà un piccolo presente a ogni classe e a ciascun bambino.

Il giorno successivo, sabato 22 novembre, i disegni e le opere realizzate dai piccoli artisti, circa 220 bambini suddivisi in 10 classi, saranno protagonisti di una mostra all’aperto.

L’esposizione sarà allestita sotto un gazebo posizionato nell’area mercatale di piazza Risorgimento, all’angolo con via Martiri della Liberazione, e sarà visitabile dalle 10 alle 13.

Dal Comitato Alberi di Saluzzo affermano: “Speriamo di ritrovare non solo i bambini e le loro famiglie, insieme alle maestre che li hanno accompagnati nel percorso, ma anche tanti cittadini curiosi che vorranno fermarsi per celebrare, tutti insieme, il valore degli alberi e della natura”.

Per tutti i piccoli visitatori sarà disponibile un omaggio speciale.