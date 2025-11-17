L'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira riprende le degustazioni: formaggi artigianali e liquori a Macra

Sabato 22 novembre alle ore 16 si terrà una “Degustazione di formaggi e liquori!" presso il bar Ristorante I Ciclamini di Macra, in Borgata Bedale, via Nazionale 14.

L’evento, inserito all’interno del ciclo “Degustazioni all’Ecomuseo” dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, vedrà la partecipazione del Caseificio del Sarvanot di Stroppo, che lavora il latte proveniente da allevamenti della Valle Maira sia a crudo come da tradizione e per i tipi di formaggio più stagionato, sia previa pastorizzazione per i formaggi un po'più freschi

Tutte le operazioni di produzione sono effettuate a mano ed i formaggi sono ottenuti tramite l'uso esclusivo di caglio vegetale.

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione, essendo il numero di posti limitato

Prenotazione obbligatoria al numero 349.8588268 (Paolo).

L’appuntamento è per sabato 22 novembre alle ore 16 presso il Bar Ristorante I Ciclamini a Macra.

L’evento si svolge grazie al contributo della Fondazione CRT “Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira” e della Fondazione CRC “Percorsi didattici&laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira”.