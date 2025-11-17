SUPERLEGA / Le pagelle di Grottazzolina-Cuneo: Feral devastante, Codarin e Baranowicz fanno la differenza

Riccardo Copelli 6,5

Entrato in corsa ma subito decisivo: 3 punti, un muro importante e 100% in attacco. Dà sostanza al centro e non sbaglia nulla. Impatto pulito e concreto.

Lorenzo Codarin 7,5

Uno dei migliori, anzi il migliore. 9 punti, ottime percentuali (82% in attacco) e 1 muro. Con una battuta potente e precisa ha spesso mandato in tilt le seconde linee marchigiane. Dopo la stupenda stagione della promozione un inizio in SuperLega pazzesco

Domenico Cavaccini 6,5

Stavolta la ricezione è stata solida, e i battitori di Grottazzolina non sparavano fiorellini. Gara ordinata, senza errori particolari e solida difesa.

Marko Sedlacek 6,5

Prestazione silenziosa: 10 punti, con una percentuale d’attacco più che soddisfacente (64%). Alterna colpi importanti di potenza a palle piazzate. Ottima la sua gestione del servizio, un po’ meno in ricezione.

Simone Oberto 6

Pochi minuti, ma preziosi: come sempre, quando Battocchio chiama Obi risponde

Ivan Zaytsev 6

Combattivo: 8 punti, molto cercato, percentuali non altissime (47%) ma si fa sentire quando la gara diventa ruvida. Presenza tecnica ed emotiva.

Aleksandar Stefanovic 5,5

Ha iniziato bene la gara, poi è calato nel rendimento finendo in panchina. Troppo poco sottorete, nel primo set ha alzato le barricate a muro ma non basta per raggiungere la sufficienza.

Michele Baranowicz 7

Il cervello della squadra: distribuzione lucida, ace nei momenti giusti (1 ace, 3 punti totali). Gestisce ritmo e nervi con esperienza, da vera mente tecnica.

Nathan Feral 7,5 (MVP)

Votato il migliore sul campo marchigiano. 15 punti, 4 ace, attacco al 50%, incisivo in tutti i set e devastante al servizio. Il suo turno in battuta nel terzo spacca la partita. Trascinatore.

Matteo Battocchio 7,5

Legge la partita con lucidità e mantiene la squadra dentro ogni situazione complicata. Ottima gestione del videocheck. La gestione dei cambi si rivela efficace (Copelli e Oberto danno un contributo immediato), mentre l’identità tattica è chiara: pressione costante al servizio, ordine in ricezione e scelte offensive coraggiose.

Giudizio alla Squadra 7,5

Prestazione corale: solidi a muro (6 totali), efficaci in battuta (6 ace), attacco convincente (56%) e gestione mentale notevole nei finali tirati dei primi due set. Un 3-0 che pesa e certifica una crescita evidente.





