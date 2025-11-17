 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 17 novembre 2025, 07:00

SUPERLEGA / Le pagelle di Grottazzolina-Cuneo: Feral devastante, Codarin e Baranowicz fanno la differenza

Ottima gestione del gioco di coach Battocchio, che orchestra una prova corale perfetta: solidità, lucidità e mentalità da A1

La panchina di Cuneo sul campo di Porto San Giorgio (Foto Massimo Matteucci)

La panchina di Cuneo sul campo di Porto San Giorgio (Foto Massimo Matteucci)

Riccardo Copelli 6,5

Entrato in corsa ma subito decisivo: 3 punti, un muro importante e 100% in attacco. Dà sostanza al centro e non sbaglia nulla. Impatto pulito e concreto.

Lorenzo Codarin 7,5

Uno dei migliori, anzi il migliore. 9 punti, ottime percentuali (82% in attacco) e 1 muro. Con una battuta potente e precisa ha spesso mandato in tilt le seconde linee marchigiane. Dopo la stupenda stagione della promozione un inizio in SuperLega pazzesco

Domenico Cavaccini 6,5

Stavolta la ricezione è stata solida, e i battitori di Grottazzolina non sparavano fiorellini. Gara ordinata, senza errori particolari e solida difesa.

Marko Sedlacek 6,5

Prestazione silenziosa: 10 punti, con una percentuale d’attacco più che soddisfacente (64%). Alterna colpi importanti di potenza a palle piazzate. Ottima la sua gestione del servizio, un po’ meno in ricezione.

Simone Oberto 6

Pochi minuti, ma preziosi: come sempre, quando Battocchio chiama Obi risponde

Ivan Zaytsev 6

Combattivo: 8 punti, molto cercato, percentuali non altissime (47%) ma si fa sentire quando la gara diventa ruvida. Presenza tecnica ed emotiva.

Aleksandar Stefanovic 5,5

Ha iniziato bene la gara, poi è calato nel rendimento finendo in panchina. Troppo poco sottorete, nel primo set ha alzato le barricate a muro ma non basta per raggiungere la sufficienza.

Michele Baranowicz 7

Il cervello della squadra: distribuzione lucida, ace nei momenti giusti (1 ace, 3 punti totali). Gestisce ritmo e nervi con esperienza, da vera mente tecnica.

Nathan Feral 7,5 (MVP)

Votato il migliore sul campo marchigiano. 15 punti, 4 ace, attacco al 50%, incisivo in tutti i set e devastante al servizio. Il suo turno in battuta nel terzo spacca la partita. Trascinatore.

Matteo Battocchio 7,5

Legge la partita con lucidità e mantiene la squadra dentro ogni situazione complicata. Ottima gestione del videocheck. La gestione dei cambi si rivela efficace (Copelli e Oberto danno un contributo immediato), mentre l’identità tattica è chiara: pressione costante al servizio, ordine in ricezione e scelte offensive coraggiose.

Giudizio alla Squadra 7,5

Prestazione corale: solidi a muro (6 totali), efficaci in battuta (6 ace), attacco convincente (56%) e gestione mentale notevole nei finali tirati dei primi due set. Un 3-0 che pesa e certifica una crescita evidente.



 

Cesare Mandrile

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium