Barge, risolto il principio d'incendio ad una stufa in via Paesana

A Barge nel pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre, una stufa a pellet di un'abitazione di via Paesana ha iniziato a fumare degenerando in un principio d'incendio.





Ma, la prontezza del segnalatore e dei soccorsi con le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Barge ha permesso di contenere disagi e conseguenze.



Non risulterebbero infatti danni alla casa e nemmeno persone intossicate.