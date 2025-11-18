 / Cronaca

Cronaca | 18 novembre 2025, 19:36

Barge, risolto il principio d'incendio ad una stufa in via Paesana

Sul posto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato la situazione peggiorasse

Immagine di repertorio

A Barge nel pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre, una stufa a pellet di un'abitazione di via Paesana ha iniziato a fumare degenerando in un principio d'incendio.


Ma, la prontezza del segnalatore e dei soccorsi con le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Barge ha permesso di contenere disagi e conseguenze.

Non risulterebbero infatti danni alla casa e nemmeno persone intossicate.

Redazione

