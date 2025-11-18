A Barge nel pomeriggio di oggi, martedì 18 novembre, una stufa a pellet di un'abitazione di via Paesana ha iniziato a fumare degenerando in un principio d'incendio.
Ma, la prontezza del segnalatore e dei soccorsi con le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Barge ha permesso di contenere disagi e conseguenze.
Non risulterebbero infatti danni alla casa e nemmeno persone intossicate.
martedì 18 novembre
Cronaca | 18 novembre 2025
Barge, risolto il principio d'incendio ad una stufa in via Paesana
Sul posto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato la situazione peggiorasse
