Notte di ricerche a Frabosa Soprana per la scomparsa di una donna

Si sono concluse da poco le operazioni di ricerca di una donna 48enne, che ieri pomeriggio, lunedì 17 novembre, si era allontanata verso le ore 17 dal DEA di Mondovì senza avvisare nessuno.

Non vedendola rientrare nella struttura ospedaliera e trattandosi di un soggetto fragile è stato dato l'allarme. Il telefono della signora è stato localizzato a Frabosa Soprana, dove è stato prontamente attivato il Piano Provinciale di ricerca persone scomparse della Prefettura, mettendo in moto i soccorsi.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco con l'UCL (Unità di comando locale), collaborando con le squadre dei Carabinieri e il nucleo Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF). Nelle operazioni di ricerca sono stati impiegati anche i nuclei cinofili di Mondovì e Morozzo.

Le ricerche sono proseguite fino alle 4 di questa mattina, martedì 18 ottobre, quando la donna è stata ritrovata in compagnia di un conoscente, fortunatamente in buone condizioni di salute.