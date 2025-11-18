Stop Animal Crimes: "In due cascine del Saluzzese quindici cani tenuti nella sporcizia"

"Detenere il cane a catena è vietato, i cani devono vivere in spazi puliti, muniti di acqua pulita e cucce coibentate e soprattutto non sono sistemi di allarme per cascine e case disabitate o abitate da confinare in spazi angusti e lontano dal nucleo familiare privati della necessaria socializzazione".

E’ quanto ricorda Stop Animal Crimes dando notizia dell’esito di controlli che guardie zoofile aderenti all’associazione hanno eseguito in valle Po.

Le stesse verifiche hanno portato a individuare nelle campagne intorno a Saluzzo due cascine all’interno delle quali molti cani erano chiusi in box di ridotte dimensioni e sporchi: "Per 4 cani – denuncia il sodalizio – c’era una sola cuccia, tra ossa e stracci e feci. Molti cani erano sprovvisti di microchip e il pericolo di essere abbandonati imminente".

Da qui l’appello lanciato per cercare famiglia agli stessi cagnolini con l’invito a contattare il numero 347/48.16.864.

La stessa associazione denuncia: "L’assenza di controlli da parte delle Asl veterinarie, che unitamente alle polizie locali sono gli enti che per conto dei sindaci hanno l’obbligo giuridico di far rispettare le leggi e regolamenti locali a tutela di cani e gatti, e la conseguente relativa difficoltà da parte della Procura della Repubblica di riconoscere reati di maltrattamento animali, ovvero l’indisponibilità degli enti pubblici di farsi carico delle spese di mantenimento in caso di sequestri, sono aspetti che impediscono una efficace osservanza delle leggi a tutela di cani e gatti che quindi ancora oggi, nonostante la riforma normativa di modifica al Codice Penale avvenuto questa estate con la legge n. 82, vivono in condizioni sprezzanti per le loro esigenze di essere senzienti e animali da compagnia. E allora, soprattutto nelle campagne, tantissimi cani vivono in box sporchi, legati a catena a fare la guardia alla proprietà o senza cucce chiusi in cascine abbandonate".