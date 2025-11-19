Torino–Savona, dal 2026 rimborsi per le code. Patto Civico: “Segnale di attenzione importante per i cittadini. Continueremo a tenere alta l’attenzione sul tema”

Il gruppo consiliare Patto Civico della Provincia di Cuneo accoglie con favore la notizia – rilanciata oggi da alcune testate giornalistiche – della possibile introduzione, dal 2026, di un sistema di rimborsi automatici per gli automobilisti che subiranno ritardi significativi sulla A6 Torino–Savona a causa dei cantieri.

Dalle prime indiscrezioni, inoltre, si apprende altresì che le tariffe autostradali potrebbero essere riviste, con una riduzione programmata a partire dal 2026/2027.



Sul tema, a gennaio, il Patto Civico aveva presentato un Ordine del Giorno in Consiglio Provinciale, approvato all’unanimità, con il quale si chiedeva al Governo ed a concessionario l’esenzione o la riduzione dei pedaggi nel tratto Mondovì–Savona, tra i più penalizzati d’Italia per lavori, restringimenti e disservizi continui.

“La notizia della possibile previsione di un sistema di rimborso automatico per chi percorrerà la autostrada A6 Torino Savona - commentano i Consiglieri Provinciali Pietro Danna, Ivana Casale, Silvano Dovetta e Vincenzo Pellegrino- è sicuramente un passo avanti verso una maggiore attenzione per chi percorre quotidianamente questo importante asse di collegamento ed a che fare, spesso, con importanti rallentamenti dovuti ai tanti cantieri presenti in entrambe le direzioni. A gennaio avevamo presentato un Ordine del Giorno in Consiglio Provinciale che andava proprio in questa direzione, motivo per il quale siamo oggi soddisfatti nell’apprendere che qualcosa potrebbe cambiare nel prossimo futuro. Continueremo, tuttavia, a tenere alta l’attenzione sul tema affinché l’A6 torni a essere un collegamento sicuro ed efficiente per cittadini, lavoratori e imprese del Cuneese”.