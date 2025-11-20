Bilanci POP: Cuneo e la Provincia adottano il modello di trasparenza che rivoluziona la rendicontazione pubblica

Il Bilancio POP (Popular Financial Reporting) rappresenta una rivoluzione nella comunicazione amministrativa, e il territorio cuneese non rimane escluso da questa innovazione. Nato negli Stati Uniti e introdotto in Italia nel 2014 dalla Città di Torino, il modello di rendicontazione partecipata ha raggiunto anche Cuneo, trasformando il modo in cui gli enti pubblici dialogano con i cittadini.

A dieci anni dal primo esperimento italiano, è stata presentata presso il Grattacielo della Regione Piemonte un'importante analisi dello stato dell'arte dei Bilanci POP. L'incontro, promosso dal Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell'Università di Torino con il patrocinio della Regione Piemonte, ha riunito rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e produttivo per riflettere su un decennio di pratiche di trasparenza e dialogo con i cittadini.

All'appuntamento hanno partecipato, tra gli altri: Jacopo Suppo (Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino), Francesca Culasso (Università di Torino), Andrea Tronzano (Regione Piemonte), Elena Piastra (Sindaca di Settimo Torinese), Marzio Olivero (Sindaco di Biella), Claudio Raviola (Sindaco di Dogliani), Davide Canavesio (Presidente OGR Torino), Eleonora Gerbotto (Direttore dell'Ordine degli Architetti di Torino) e Fabrizio Bontempo (Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino).

Il Comune di Cuneo figura tra gli enti che hanno colto questa opportunità, adottando un modello che trasforma dati economici e gestionali in linguaggio chiaro, visuale e accessibile a tutti.

Il cuore dell'innovazione risiede nella semplicità: anziché utilizzare il linguaggio tecnico tradizionale dei bilanci, il modello POP traduce le informazioni economiche in narrazioni comprensibili, infografiche e contenuti visuali. Questo approccio si fonda su tre pilastri: trasparenza dei dati, partecipazione attiva dei cittadini, e accountability nelle scelte pubbliche.

"Il Bilancio POP rappresenta una delle iniziative più significative di rendicontazione orientata al dialogo sviluppate nel nostro Paese: in dieci anni di lavoro abbiamo costruito un percorso che non si limita a descrivere risultati, ma punta a generare fiducia e dialogo tra istituzioni, portatori di interesse e imprese", dichiara Paolo Biancone, professore ordinario Università di Torino e responsabile scientifico del progetto Bilancio POP e POP Accounting. "Rendere conto in modo aperto e comprensibile significa restituire valore alla relazione tra amministrazione e comunità, trasformando il bilancio da mero adempimento contabile a strumento di partecipazione attiva. Il percorso dei Bilanci POP dimostra che la trasparenza può diventare un motore di coesione e innovazione istituzionale".

Aggiunge a Silvana Secinaro, professoressa ordinaria Università di Torino e responsabile scientifica del progetto Bilancio POP e POP Accounting: "L'esperienza dei Bilanci POP ha anticipato molti dei principi oggi al centro dello smart accounting e della dialogic accounting: una rendicontazione che, non solo utilizza tecnologie intelligenti, ma promuove il dialogo e il confronto tra aziende e portatori di interesse. In questi anni di studi e sperimentazioni abbiamo dimostrato che la rendicontazione può diventare un processo interattivo, in cui i dati si trasformano in narrazioni condivise e le informazioni in occasioni di partecipazione. La logica POP unisce persone, conoscenza e valore sociale, aprendo la strada a una cultura della rendicontazione capace di coniugare trasparenza, innovazione e democrazia sostanziale".

Le evidenze dimostrano che i bilanci POP sono più letti e compresi rispetto ai documenti contabili tradizionali. Negli enti che li adottano si registra un sentiment positivo dei cittadini, un miglioramento del dialogo istituzionale e un rafforzamento della reputazione amministrativa. Per Cuneo, questo significa un'amministrazione più vicina ai cittadini e più comprensibile nelle sue scelte.

In dieci anni, il Bilancio POP ha generato anche un filone di ricerca internazionale su smart accounting, dialogic accounting e trasparenza digitale, coinvolgendo oltre 6mila studenti universitari in 12 insegnamenti dedicati. Complessivamente, sono stati attivati 57 accordi con comuni, scuole, fondazioni, ordini professionali e imprese, mobilitando 818mila euro di investimento, di cui 415mila destinati all'innovazione digitale della Pubblica Amministrazione.