Abbonamento mensile a 9 euro per chi arriva a Cuneo sulla linea 1 del trasporto pubblico locale

Dalla V Commissione consiliare la proposta dell'assessore alla Mobilità di Cuneo Luca Pellegrino per l'avvio di due nuovi abbonamenti agevolati sia per residenti che pendolari, sfruttando la linea 1 del trasporto pubblico locale.

Una proposta contestualizzata dai dati degli spostamenti verso il centro della città.



Sull'altipiano a spostarsi sono 18mila addetti tra pubblico, privato e uffici, a cui si aggiungono altri spostamenti. “Sappiamo dagli studi – spiega Pellegrino - che il 66% degli spostamenti interni alla città è inferiore ai 3 Km. Ogni giorno ci sono 10mila ingressi dal lato sud della città”.

L'ipotesi presentata dall'assessore alla Mobilità di Cuneo è un abbonamento agevolato a 9 euro al mese di due tipi, o personale con tessera bip o app con diritto di utilizzo per più corse e illimitate nella giornata e nel mese, oppure una tessera al portatore utilizzabile da più persone dello stesso nucleo familiare.

“Quello che proponiamo è un servizio per agevolare lavoratori residenti e in arrivo da fuori città, sfruttando un altro servizio già esistente, come la linea 1 dei bus. Ogni 15 minuti c'è una corsa che in 8 minuti completa il percorso da via Pertini sull'asse centrale verso piazza della Costituzione percorrendo corso Nizza, piazza Europa, corso Giolitti, corso IV Novembre, corso Soleri, piazza Galimberti e torna su per corso Nizza. Anni fa si era provato ad attivare la navetta gratuita, ma economicamente non era sostenibile”.



Nel caso dei cittadini già in possesso di abbonamento, è possibile scontare la differenza dell'agevolazione finanziata dal Comune. Un servizio che va nella direzione intrapresa negli ultimi anni dall'Amministrazione comunale verso una progressiva e maggiore mobilità sostenibile oltre che di una riduzione delle emissioni inquinanti.

Il servizio potrà essere accessibile da tutti coloro che arrivano a sud della città, lasciando così la propria auto in uno dei 174 parcheggi di via vecchia di Borgo San Dalmazzo, dei 280 di via Giordanengo, dei 312 di via Bodina nei pressi del Parco Parri e tra i 310 di piazza della Costituzione.



Una volta ottenuto il parere favorevole della Commissione, che si riunirà nuovamente a dicembre, la proposta potrà diventare realtà presumibilmente già da gennaio.