Attualità | 20 novembre 2025, 08:05

Envie e i paesi della bassa Valle Po celebrano la Virgo Fidelis con l’associazione Nazionale Carabinieri

Il direttivo della “Sezione Maggiore Alfredo Serranti” si prepara, domenica 23 novembre, a festeggiare la “Virgo Fidelis” patrona dell’Arma con i Comuni di Gambasca, Martiniana Po, Rifreddo e Revello, sede della stazione dei Carabinieri

Virgo Fidelis ad Envie dal monumento dedicato ai Carabinieri in piazza Cesare Battisti

L’appuntamento in valle Po con la celebrazione della “Virgo Fidelis”, patrona dei Carabinieri, quest’anno si terrà ad Envie. L’evento, molto sentito sul territorio, ogni anno richiama associati, familiari, amici e simpatizzanti dell’Arma.

L’associazione “Sezione Maggiore Alfredo Serranti” di Revello presieduta da Franco Bovo è stata fondata nel 1954 e riunisce i cinque comuni che rientrano nella giurisdizione della Stazione dei Carabinieri di Revello, diretta dal comandante luogotenente Patrizio Sau: che comprende quindi anche Envie, Gambasca, Martiniana Po e Rifreddo.

Il programma della giornata che si terrà ad Envie  domenica 23 novembre prevede:

alle 9,30-9,45 il ritrovo dei partecipanti sul sagrato della chiesa parrocchiale, seguirà alle 10 la celebrazione della messa e alle 11 la cerimonia ufficiale dal monumento dedicato all’Arma dei Carabinieri in piazza Cesare Buzzi.

Il pranzo sociale inizierà tra le 12 e le 1,30 nei locali della Bocciofila Comunale.

Il direttivo invita tutti gli associati a indossare la divisa sociale.

Per ragioni organizzative è necessario comunicare l’adesione al pranzo ai referenti dell’associazione al presidente Franco Bovo tel. 339-1033774 oppure al vicepresidente Agostino Boaglio, tel. 389-6168863. Entrambi sono a disposizione per informazioni ed eventuali chiarimenti.

La quota di partecipazione al pranzo è fissata in 33 euro per gli adulti; gratuita per i bambini da 0 a 6 anni; mentre è di 10 euro per i bambini dai 7 ai 10 anni.

Il pagamento si potrà effettuare all’ingresso della bocciofila, dove sarà anche possibile ritirare il bollino per il rinnovo della tessera per l’anno 2026.

La celebrazione ad Rifreddo della Virgo Fidelis nel 2024

AMP

