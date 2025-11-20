Festa dell’albero 2025: il Comune di Saluzzo mette a dimora un nuovo carpino in corso IV Novembre

Domani venerdì 21 novembre la cerimonia del Comune per la Festa degli Alberi si svolgerà presso la piccola area verde dove si trova il monumento ai caduti dell’Aeronautica, all’inizio di corso IV Novembre.

E' prevista la messa a dimora di un carpino che abbellirà lo spazio dove alcune betulle nel corso degli anni sono seccate. Parteciperanno gli alunni della scuola Pivano.

La stessa tipologia di albero era stata scelta lo scorso anno: il Comune aveva piantato con le scuole, alcuni carpini, lungo il sentiero del parco Vigna Ariaudo, inaugurato due mesi fa.

Accanto alle iniziative comunali, anche quella del Comitato Alberi di Saluzzo, che celebrerà la ricorrenza in collaborazione con le scuole dell’infanzia Maria Luisa Alessi, Ilaria Alpi e il plesso di Cervignasco. Alcuni membri del gruppo incontreranno bambini e insegnanti, esaminando insieme i lavori a tema realizzati dalle classi e ascoltando dai piccoli artisti, le spiegazioni sulle loro opere e sull’importanza degli alberi.

Sabato, inoltre le creazioni dei più piccoli saranno protagoniste di una mini esposizione presso il gazebo del Comitato nell’area mercatale di piazza Risorgimento, all’angolo con via Martiri della Liberazione, dalle 10 alle 13.