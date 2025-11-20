Roddino ospita Andrea Ferrero: il 6 dicembre la presentazione di “Rimasti a Terra”

Roddino si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento culturale che unisce divulgazione scientifica, memoria collettiva e identità del territorio. Sabato 6 dicembre 2025, alle 17, il Salone comunale di Piazza della Libertà ospiterà la presentazione del libro Rimasti a Terra – Eroi ed eroine dimenticati dell’avventura spaziale, il più recente saggio dell’ingegnere spaziale e divulgatore Andrea Ferrero, pubblicato da il Mulino.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Sante Altizio, giornalista e divulgatore culturale, figura di riferimento dell’associazione torinese Bookpostino e collaboratore attivo del Comune, della Pro Loco e della Bottega di Roddino nelle iniziative letterarie che negli ultimi anni hanno animato il paese.

Il dialogo tra Ferrero e Altizio nasce anche da un legame affettivo che li unisce entrambi a Roddino. Ferrero, figlio di una roddinese, frequenta da sempre il paese e conserva con esso un rapporto profondo. Altizio, che ha sposato una roddinese, è ormai considerato un “roddinese d’adozione”, coinvolto con entusiasmo nel tessuto culturale della comunità.

Nel libro, Ferrero porta alla luce storie meno note dell’esplorazione spaziale: uomini e donne che hanno reso possibile l’avventura oltre l’atmosfera senza raggiungere la fama degli astronauti. Una galleria di scienziate, pionieri, visionarie e ingegneri che, pur rimanendo ai margini della narrazione più popolare, hanno contribuito in modo decisivo alle grandi conquiste della ricerca aerospaziale.

L’appuntamento di dicembre rappresenta anche un piccolo motivo d’orgoglio per Roddino. Dopo gli incontri dedicati ai lavori di Boban Pesov, Franco Manzone e Barbara Boyle, questa sarà la quarta presentazione legata ad autori roddinesi, di nascita o per scelta. Un risultato significativo per un paese di circa quattrocento abitanti, che conferma la vivacità culturale di una comunità capace di generare e attrarre storie, idee e progetti.