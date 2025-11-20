Saluzzo, pit bull incustodito azzanna agente della Polizia Locale. L’uomo trasportato in ospedale

Brutta disavventura, quella occorsa in mattinata a un agente della Polizia Locale di Saluzzo.

Erano circa le 9 di questa mattina, giovedì 20 novembre, quando al comando cittadino è giunta una segnalazione in merito alla presenza, potenzialmente pericolosa, di un cane di razza Pit Bull che circolava libero in via Lattes, nel quartiere Maria Ausiliatrice.

Tempestivo l’intervento della pattuglia che, individuato il cane, ha cercato di farlo rientrare dentro il cortile dal quale l’animale proveniva, così da prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica. Durante tale tentativo uno degli agenti è stato improvvisamente attaccato dal cane, mentre il collega è riuscito a evitare l'aggressione.

Il cane ha azzannato l’operatore di Polizia Locale, mordendolo al braccio che l’agente aveva alzato per proteggersi e procurandogli diverse ferite da morso.

Immediata la richiesta di soccorsi. Giunti sul posto con un’ambulanza, i sanitari del 118 hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Saluzzo, per l’applicazione dei diversi punti necessari alla suturazione della ferita e le valutazioni mediche del caso.

Con l’intervento di una seconda pattuglia di rinforzo, il cane è stato circoscritto, rinchiuso nella recinzione di casa e affidato al proprietario in attesa degli accertamenti da parte dell'ASl.

A coordinare l’intervento e il soccorso anche il comandante della Polizia Locale Fulvio Senestro.

[L'area dove è avvenuta l'aggressione del pit bull ai danni di un agente della Polizia Locale]