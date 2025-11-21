Alba, incidente sul ponte vecchio e semaforo spento in Piana Biglini mandano in tilt la viabilità cittadina

Code a tutti gli ingressi della città con considerevoli disagi per i tantissimi pendolari che anche oggi si apprestavano a entrare in città attraverso il ponte vecchio e la rotonda della Vigna.

Un film già visto molte volte quello andato in scena questa mattina, venerdì 21 novembre, agli ingressi della capitale delle Langhe.

A mandarne in tilt la già sempre problematica viabilità il sommarsi degli effetti di due imprevisti: un incidente stradale che intorno alle 8 ha coinvolto due automobili sul Ponte Albertino, occupandone per un certo tempo la carreggiata, e il contestuale malfunzionamento del semaforo di Piana Biglini, che mentre scriviamo vede la Polizia Municipale ancora impegnata sul posto per la regolazione del traffico.

Il risultato è quello che ogni albese può facilmente immaginarsi e che nell’immagine sotto viene ben rappresentato dal servizio dedicato di Google, con code dalle due provenienze sulla tangenziale, sulla Strada Statale 231 arrivando da Bra, in corso Canale arrivando da Mussotto e in corso Asti arrivando da Vaccheria.