Attualità | 21 novembre 2025, 18:28

Messa in Duomo a Cuneo per la Virgo Fidelis, patrona dell'Arma [FOTO]

Nel pomeriggio di oggi 21 novembre, alla presenza delle autorità civili e militari della provincia

Oggi 21 novembre l'Arma dei Carabinieri festeggia la Virgo Fidelis, sua Santa Patrona. 

A Cuneo la ricorrenza è stata celebrata con una solenne cerimonia nel Duomo cittadino, officiata dal vescovo Piero Delbosco e da don Mauro Biodo alla presenza del colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei Carabinieri, del prefetto Mariano Savastano, del questore Carmine Rocco Grassi e di numerose autorità civili e militari, oltre che dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma locali.

Ricorre oggi, 21 novembre, anche l'anniversario della “Battaglia di Culqualber” (eroico evento bellico del novembre 1941 verificatosi in Africa Orientale di cui si rese protagonista un Battaglione Carabinieri) e la “Giornata dell’Orfano”.

bs

