Sei single? Sei team cane o team gatto?

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Annunci per lei

Lui Single, 38 anni

I suoi sogni sono ribelli e non ci vogliono proprio stare nel cassetto! Lui è un uomo dal carattere forte e positivo, con una voce decisa (e decisamente sensuale) e due occhi verdi che parlano da soli. 38enne, con un fisico atletico e la testa ben piantata sulle spalle, è un informatore scientifico, ha studiato mantenendosi da solo, e partendo da una semplice ma solida famiglia di operai. Ora gli manca solo un sogno da realizzare: una ragazza dolce, femminile, in una parola… chiama al 3403848047

Lui Single, 54 anni

Gianmaria è un uomo che emana calore e sicurezza, alto, brizzolato, con occhi azzurri che brillano di una luce profonda e sincera, porta con sé una naturale distinzione e un’eleganza discreta che non passa inosservata. Medico dentista, 54enne, è divorziato da tempo, e vive la sua vita con serenità, generoso e buono d’animo, non cerca solo compagnia, ma una connessione autentica, una donna semplice e carina a cui poter dedicare ogni frammento di sé, con tutta la passione e l’attenzione che ha. Chiamalo al 3403848047

Lui single, 65 anni

Emanuele, conquista senza sforzo, con naturalezza, fascino e semplicità. Ha 65 anni, un fisico ancora armonioso e vigoroso, i suoi occhi neri profondi catturano e trattengono l’attenzione, rivelando un’anima intensa e romantica, modi da vero gentleman, sa corteggiare una donna facendola sentire unica e speciale, vedovo, con la saggezza che solo l’esperienza regala, desidera ardentemente ritrovare la felicità accanto a una donna con cui condividere ogni emozione.... Chiama al 339 1262291 !

Annunci per Lui

Lei single, 29 anni

Stefania, bionda, occhioni azzurri, e un visino da bambola che non passa inosservato: lei è un’italiana doc, 29 anni e tanta grinta da vendere. Gestisce con passione la piccola azienda vitivinicola di famiglia, perché tra filari e botti di vino si sente davvero a casa, ma non per questo smette di sognare. Vive ancora con i genitori, felice delle tradizioni e dei ritmi di campagna, ma il cuore è aperto: se incontrasse un uomo sincero, lavoratore e con sani principi morali, non esiterebbe a cambiare residenza! Chiama al 3403848047!

Lei single, 39 anni

Laura, c’è qualcosa di irresistibile nel suo sorriso: illumina la giornata come un raggio di sole dopo la pioggia. Romantica nell’anima, sensuale con naturalezza, la sua femminilità parla da sé, nei gesti, nello sguardo, nel modo in cui sa essere semplice e intensa allo stesso tempo. Ha 39 anni, è impiegata, single e senza figli. Ama la montagna, il profumo dell’aria pulita. Nella sua vita manca ancora qualcosa: un uomo vero, maturo, con cui condividere il silenzio di un tramonto, un abbraccio sincero, un amore profondo e senza finzioni. Lei non cerca avventure, cerca emozioni. E quando ama… lo fa con tutto il cuore... Chiama al 3403848047!

Lei single, 49 anni

Maria, 49enne, capelli castani, occhi blu profondo, donna mediterranea nel senso più autentico: passionale, luminosa. Porta con sé un’energia serena, lavora in una mensa, di una scuola materna, ma quando cala la sera, torna a essere semplicemente sé stessa: ama leggere, ascoltare buona musica, nel suo cuore, un desiderio sincero: incontrare un uomo vero, non importa l'età , onesto, profondo, pronto a condividere quella passione silenziosa che accende la vita. Perché lei non cerca un amore qualsiasi…Lei cerca un’intesa che bruci piano, ma resti per sempre. 3403848047

Lei single, 59 anni

Simonetta. Piemontese, bionda, occhi azzurri, eleganza naturale, portamento fine, sorriso gentile, femminilità autentica, vissuta con grazia, 59enne, dopo aver affrontato la vita con coraggio, rimasta vedova molto giovane, ha dedicato anni al lavoro e alla famiglia. Ora che i figli sono grandi e il dovere ha lasciato spazio ai desideri, vorrebbe accanto un uomo semplice, vero, magari più maturo, con cui condividere la quiete delle giornate, trascorse insieme. Chiama al 349 5601018

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.