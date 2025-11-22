Al Centro di Ricerche Ferrero il XXXII Convegno dell’Associazione Albese di Diritto Commerciale

Si terrà sabato 29 novembre, nell’Auditorium del Centro Ricerche Ferrero di Alba, il XXXII Convegno dell’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, dedicato al tema “La grande e media impresa tra acquisizioni, ristrutturazioni e disciplina della governance”. Un appuntamento che torna a riunire in città economisti, giuristi, magistrati ed esponenti delle istituzioni, grazie alla regia del presidente Luciano Panzani e del prof. Oreste Cagnasso.

Il convegno nasce in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e gode del sostegno di Ferrero, Intesa Sanpaolo e Robe di Kappa. Una cornice autorevole per affrontare il nodo più spesso trascurato nel dibattito pubblico: la gestione delle crisi nelle grandi e medie imprese, un segmento decisivo per l’economia nazionale, ma complesso nelle sue dinamiche di governance e nei suoi rapporti con la normazione più recente.

Dopo i contributi degli economisti Marcello Messori e Gregorio De Felice, la discussione entrerà nel vivo con gli interventi del viceministro della Giustizia sen. Francesco Paolo Sisto, della prof.ssa Ilaria Pagni e di Davide Amorosi, vice capo di gabinetto vicario del Mimit. La riflessione sarà dedicata alle nuove linee legislative successive al Codice della crisi e agli strumenti oggi a disposizione per prevenire il dissesto.

Uno spazio specifico verrà riservato al tema dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, con l’analisi del caso Ilva e della proposta di riforma avanzata dal Governo. La prospettiva si allargherà poi all’Europa, con un approfondimento sulle più recenti direttive e sull’esperienza del modello “pre-pack” già in applicazione in Spagna, utile per accelerare e razionalizzare la gestione dell’insolvenza.

Non mancherà una riflessione sul “Golden Power”, oggi centrale nei dossier industriali più delicati, e una mappatura delle criticità delle ristrutturazioni cross-border, passando dal caso La Perla alle peculiarità delle società pubbliche partecipate.

Il convegno si chiuderà nel pomeriggio con un confronto sulle prospettive future della grande impresa tra stabilità regolatoria, competitività internazionale e nuovi assetti di governance.

"Da trentadue edizioni questo convegno rappresenta un appuntamento di riferimento a livello nazionale per chi si occupa di diritto dell’impresa – ricorda il prof. Oreste Cagnasso (nella foto sotto)–. L’Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale nasce per promuovere cultura giuridica di qualità, e questo incontro annuale costituisce una vera occasione formativa per professionisti, studiosi e operatori del settore, in un contesto che permette un confronto diretto con alcuni dei maggiori esperti italiani".

Il Convegno si conferma così un appuntamento imprescindibile per chi vuole comprendere da vicino le dinamiche della grande impresa in Italia ed Europa, tra innovazione normativa, casi concreti e sfide strategiche per la competitività futura.

La partecipazione all’evento, in presenza oppure on line, garantirà 6 crediti formativi (CFP) per gli Avvocati e 8 crediti formativi (CFP) per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

I lavori del convegno si potranno seguire gratuitamente, previa iscrizione, entro il 26 novembre, sul sito www.associazionealbesestudidirittocommerciale.it, nelle seguenti modalità: