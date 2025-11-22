Biblioteche in Festa entra nel vivo con eventi per scuole e adulti

È entrata nel vivo la quarta edizione di Biblioteche in Festa, che per il 2025 coinvolgerà ben 31 Comuni tra le province di Cuneo, Asti e Torino per un totale di 108 eventi in cartellone. Il focus di quest’anno è incentrato sui giovani, in particolare su adolescenti e preadolescenti e ovviamente un’attenzione particolare non poteva non essere rivolta alle scuole, il luogo dove per antonomasia i ragazzi crescono mettendosi alla prova con le sfide della loro età: l’apprendimento, l’impegno nello studio, le amicizie, i rapporti sociali con i loro coetanei e con gli adulti di riferimento.

Dopo il primo incontro di “Perché leggere?”, pensato per la scuola secondaria di primo grado e tenutosi mercoledì 19 novembre a Savigliano, gli appuntamenti con e per le scuole proseguiranno lunedì 24 novembre a Fossano con Daniele Nicastro, martedì 25 a Bra con Sambu Buffa e mercoledì 26 novembre, ancora a Fossano, sempre con Daniele Nicastro questa volta in dialogo con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il 28 novembre, poi, il Comune di Savigliano ospiterà il secondo appuntamento di “Perché leggere?” con Ilaria Mattioni dedicato alle scuole secondarie di secondo grado.

Non solo ragazzi e scuole, però, perché Biblioteche in Festa intende raggiungere l’intera collettività, contribuendo a diffondere il valore formativo della letteratura e l’imprescindibile ruolo sociale delle biblioteche. Sono infatti molti gli incontri pensati per il pubblico generico, con alcuni grandi nomi del mondo della cultura e dell’educazione. Giovedì 27 novembre alle ore 20.30, ad esempio, l’Auditorium San Giuseppe di Marene (via Cravetta, 2) ospiterà un dialogo tra Oscar Farinetti, noto imprenditore del settore agrifood, e il giornalista Lorenzo Boratto, a partire dal suo libro “La Regola del Silenzio” (ed. Bompiani), un romanzo che, con il pretesto del thriller, indaga in realtà le dinamiche più profonde dell’animo umano. Venerdì 28 novembre alle ore 15.00, invece, spazio all’approfondimento didattico. Presso l’Aula 121 dell’Università degli studi di Torino, sede di Savigliano, si terrà infatti “Leggere perché?”, un seminario di formazione rivolto a insegnanti, bibliotecari e studenti universitari promosso dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino. In tale occasione, moderati da Carlo Maria Fedeli, professore associato di Storia della Pedagogia nel medesimo Dipartimento, interverranno Ilaria Mattioni, anche lei professoressa associata di Storia della Pedagogia presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione di UNITO, Simone Bruno delle Edizioni San Paolo, sacerdote, giornalista, psicologo psicoterapeuta e direttore editoriale della casa editrice, e Giusi Marchetta, insegnante e collaboratrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per la sezione ragazzi e scuole. La partecipazione al seminario permetterà il riconoscimento di crediti formativi per insegnanti (tramite la piattaforma SOFIA ID 101728) e per bibliotecari rilasciati dall’AIB – Associazione Italiana Biblioteche.

Il fine settimana sarà poi denso di eventi che consentiranno ai partecipanti di immergersi da un lato nel mondo delle parole e della scrittura e, dall’altro, di approfondire la conoscenza del sistema bibliotecario. Sabato 29 novembre alle ore 17.30 presso la Crusà Nera di Savigliano (via Misericordia, 3), la scrittrice e sceneggiatrice, già candidata al Premio Strega, Teresa Ciabatti, terrà una lectio magistralis sull’importanza della lettura. L’evento sarà introdotto dal presidente di Progetto Cantoregi, Marco Pautasso. Prenotazione obbligatoria alla mail info@progettocantoregi.it

Domenica 30 novembre, invece, la città di Fossano, con il Sistema Bibliotecario di Fossano, Savigliano e Saluzzo presso la Sala Barbero della Biblioteca civica nel Castello degli Acaja, ospiterà una giornata di lavori interamente dedicata al mondo delle biblioteche. Alle ore 10.00 il tavolo di lavoro “Esperienze di gruppi di lettura. S.T.O.R.I.E. Storie trasformative, opportunità, relazioni, inclusione ed emozione” che vedrà, come relatori, Chiara Faggiolani, docente di Biblioteconomia presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università di Roma Sapienza, Delia Passarelli, presidente di ADEIE e direttrice editoriale di Sinnos, e Carlo Mario Fedeli, professore associato di Storia della Pedagogia presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino. A moderare l’incontro sarà Loredana Pilati, membro del Comitato esecutivo di AIB regionale.

Nel pomeriggio, ancora, tre differenti momenti di approfondimento aperti al pubblico, con crediti formativi per insegnanti (Piattaforma SOFIA ID 101728) e bibliotecari rilasciati da AIB. Alle 14.30, allora, l’incontro dal titolo “Biblioteche che vanno incontro ai giovani. Quale dialogo e quale relazione con adolescenti e con preadolescenti?” con la restituzione degli esiti emersi durante i focus group di ottobre, a cura di Laboratori Bibliosociali e AIB – Associazione Italiana Biblioteche. Interverranno Francesco Caligaris e Massimiliano Anzivino di Laboratori Bibliosociali, moderati da Loredana Pilati, membro del Comitato esecutivo di AIB regionale. Alle 15.30, poi, l’interessante tavola rotonda “Best practice ed esperienze di coinvolgimento dei giovani in biblioteca” alla quale prenderanno parte, tra gli altri, anche tre bibliotecarie della rete delle Biblioteche Comunali Fiorentine che presenteranno il progetto Biblioteen, un programma che coinvolge i ragazzi e le ragazze attraverso la progettazione, la realizzazione e la partecipazione ad un campus estivo di una settimana in biblioteca. Un’esperienza che scardina il concetto di biblioteca come luogo statico e noioso, in favore di un ambiente più fresco e dinamico. Alle 17.00, infine, le conclusioni generali con il confronto tra i bibliotecari e la programmazione dell’edizione 2026.

La manifestazione è supportata dal Comune di Savigliano, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, che in particolare ha fortemente voluto e sostenuto gli incontri “Perché leggere?”. Per eventuali informazioni: bibliotecheinfesta@gmail.com