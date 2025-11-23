Beinette in festa con il Gruppo Alpini e per la Sagra del Mais

Ampia partecipazione oggi, domenica 23 novembre a Beinette, per festeggiare i 75 anni della nasciata del Gruppo Alpini, in concomitanza con il ritorno della Sagra del mais.

Tanti gli amministratori locali, provinciali e regionali che hanno preso parte a questo importante momento, introdotto dal saluto del sindaco, Lorenzo Busciglio che, a margire della giornata, commenta: "Una bellissima domenica quella di oggi nel nostro comune: il gruppo alpini di ha festeggiato il 75° anniversario e la proloco ci ha regalato una ritrovata Sagra del Mais! Un grande e sentito grazie a tutti i volontari che hanno contribuito a scaldare i cuori in questa fredda giornata! Un ringraziamento particolare agli assessori regionali Marco Gallo e Paolo Bongioanni al consigliere provinciale Pietro Danna, ai sindaci Marco Turco e Guido Giordana, al presidente della Sezione Ana di Cuneo Davide Spedale".

A rappresentare le penne nere il capogruppo Ezio Giavelli e il presidente della sezione ANA di Cuneo Davide Spedale.

Grande l'abbraccio dei presenti agli Alpini, simbolo di impegno e spirito di abnegazione per la comunità, sempre pronti a rispondere "presente" per il prossimo.