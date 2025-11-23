Vicoforte istituirà la tassa di soggiorno

La Giunta comunale di Vicoforte, con l’approvazione dello schema di bilancio 2026/2028, ha proposto l’istituzione dell’imposta di soggiorno. La motivazione, illustrata alle Commissioni Consiliari permanenti riunitesi nei giorni precedenti, nasce dalla volontà di potenziare e coordinare le iniziative di sviluppo turistico del paese.

La recente decisione di prendere in affitto i locali dell’Ufficio Turistico per sei anni, sino al 2031, consente di dotarsi di un’organizzazione e di una programmazione stabile e duratura.

I flussi turistici e i dati dei pernottamenti a Vicoforte sono significativi e l’andamento degli ultimi anni denotano una crescita che permette di essere ottimisti sul loro futuro incremento. Negli anni scorsi si è inoltre consolidata la collaborazione con l’ATL del Cuneese che, secondo l’Amministrazione Vicese, sarà un riferimento importante ed essenziale per sostenere il progetto di sviluppo turistico locale, unitamente all’Ente Turismo Langhe Monferrato e Roero con il quale l’ATL stessa sta già portando avanti progetti che interessano anche il territorio monregalese, come era stato illustrato in una recente riunione pubblica a Vicoforte. Nella provincia di Cuneo non sono molti i Comuni che hanno adottato l’imposta di soggiorno, ma è significativo che lo siano alcune Unioni composte da piccoli Comuni, quali l’Unione Montana Valle Maira e l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo”.

"La proposta - spiega il sindaco, Gian Pietro Gasco - è anche stata presentata agli operatori locali delle strutture ricettive e sarà presentata al Consiglio Comunale nella prossima seduta, unitamente al Regolamento la cui stesura è in corso e che disciplinerà i dettagli, tra i quali l’importo, le esenzioni e le modalità di riscossione e versamento al Comune".