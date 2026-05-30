Verzuolo celebra gli 80 anni del voto alle donne con Marcella Filippa

Un appuntamento dedicato alla memoria, ai diritti e al ruolo delle donne nella storia europea contemporanea. Giovedì 11 giugno, alle 18, la Sala Arroyito di Palazzo Drago, in via Marconi 13 a Verzuolo, ospiterà l’incontro con la storica e saggista torinese Marcella Filippa, autrice del volume “La riparazione. Donne che rammendano il mondo”.

L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dal voto alle donne in Italia (giugno 1946 – giugno 2026), primo fondamentale passo verso la conquista di nuovi diritti e una maggiore parità tra uomini e donne.

Nel libro, Marcella Filippa racconta le vicende di venti donne europee del Novecento che hanno vissuto guerre, persecuzioni e violenze, ma che, attraverso l’arte, la cultura, l’impegno civile, la solidarietà e la resistenza, hanno saputo mantenere viva la speranza e contribuire alla costruzione di un mondo migliore. Figure diverse tra loro, accomunate dalla capacità di “riparare” le ferite della storia e della società.

Storica, giornalista, traduttrice e saggista, Filippa è autrice di numerosi studi e pubblicazioni dedicate in particolare alle biografie femminili e alla memoria storica. Nel corso dell’incontro presenterà il volume dialogando con il pubblico.

Sono previsti gli interventi di Patrizia Frusso e Maria Agnese Fossati, del coordinamento donne dell’Anpi del Saluzzese, e del giornalista Giampaolo Testa. La moderazione sarà affidata ad Anna Bonetto per l’Anpi.

Ad arricchire la serata sarà l’accompagnamento sulle note dell’arpa di Rachele Sanmartino, che offrirà alcuni momenti musicali in sintonia con i temi dell’incontro.

L’evento è promosso dall’Anpi di Verzuolo e Valle Varaita con il patrocinio del Comune di Verzuolo. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.



