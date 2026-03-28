Due incendi in 48 ore a Garessio: domati grazie all'intervento di Vigili del Fuoco e AIB

Due incendi in meno di quarantotto ore a Garessio.

Il primo rogo si è sviluppato in un'area boschiva in regione Colma, l'intervento è scattato verso le 17 di giovedì 26 marzo protrandosi fino alla mezzanotte.

Le fiamme hanno interessato il sottobosco, coinvolgendo anche alcuni alberi di castagno e vecchi ceppi presenti nell’area. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento locale, impegnati nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme che hanno evitato l’espansione dell’incendio.

Data la complessità dell’intervento, si è reso necessario il supporto dei distaccamenti di Vigili del Fuoco di Ormea, delle squadre AIB (volontari Anti Incendi Boschivi) di Garessio e Pamparato, impegnate successivamente nelle operazioni di bonifica.

Un secondo incendio ha invece interessato, nel tardo pomeriggio, alcune sterpaglie nella frazione Borgoratto, lungo la strada provinciale 213 Garessio-Pamparato.

L'allarme è scattato in tardo pomeriggio e l'intervento si è concluso con successo verso le 19. Le fiamme si sono sviluppate a ridosso della carreggiata, ma il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Garessio ha evitato la propagazione verso la vicina pineta, scongiurando così danni più gravi.

Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre AIB locali per le operazioni di spegnimento e bonifica. Sul posto anche i Carabinieri Forestali di Ormea e Ceva, impegnati negli accertamenti di rito per chiarire le cause dei roghi.