La cravatta in seta da uomo, eccellenza del made in Italy

Pochi accessori, nel mondo della moda maschile, hanno incarnato la capacità di rinnovamento del panorama artigianale come la cravatta in seta. Un lembo di stoffa pregiata in grado di convogliare stile, eleganza e una certa unicità dettata dalle lavorazioni tradizionali italiane. Ogni laboratorio ha la sua ricetta segreta, che comprende sempre una materia prima di altissima qualità, le mani di un artigiano esperto e gesti rituali che si tramandano di generazione in generazione. Dal Piemonte alla Lombardia passando per la grande tradizione napoletana e dall’eccellenza dei tessili toscani, l’Italia si distingue per questo dettaglio della moda uomo capace di attraversare i secoli.

La moda intramontabile della cravatta

Se le tendenze vanno e vengono, una buona cravatta in seta di lavorazione artigianale è il prezioso accessorio immancabile nel guardaroba maschile. Non si tratta solo di dare un tono e un tocco di personalizzazione ai look più formali, ma anche di celebrare la meraviglia della moda italiana al maschile. Seppure forse meno celebrata di quella femminile, è proprio nell’abbigliamento e negli accessori da uomo che il nostro Paese eccelle da sempre. Le sartorie e i brand distribuiti su tutta la penisola hanno saputo mantenere il prestigio secolare senza per questo rimanere indietro su mode e tendenze. Così la cravatta assume forme tradizionali e sa reinventarsi in design, pattern e modelli innovativi. Oggi tra i maggiori produttori di cravatte sartoriali si contano nomi storici e giovani stilisti, accomunati dal desiderio di riaffermare l’eccellenza del made in Italy nel mondo.

Filippo Marchesi, la cravatta in seta da uomo sartoriale

Chi si inserisce nel solco della storia della moda sa di non poter trascurare né i modelli del passato né le esigenze contemporanee. Una cravatta in seta da uomo firmata Filippo Marchesi è tutto questo e anche di più. Alla cura dei dettagli, tramandata dalle mani di un artigiano a quelle di un altro, si associa una ricerca continua di tessuti, pattern, colori e design innovativi. E questa ricerca continua con la collaborazione del cliente: ogni uomo merita un oggetto unico nel proprio guardaroba, e questo marchio di cravatte sartoriali si pone proprio l’obiettivo di creare pezzi inimitabili. Tutto, dal tessuto (seta Shantung, delicatissima garza, maglia con lavorazione artigianale) all’esatta sfumatura di colore, dal modello alla lavorazione delle pieghe, è creato con in mente quel cliente e solo lui. Così solo lui avrà questo oggetto di lusso, pezzo unico da custodire come un prezioso gioiello e da sfoggiare nelle occasioni speciali.

Regalo di Natale sì, ma mai banale

Ecco l’idea per un regalo di Natale davvero personalizzato: una cravatta in seta da uomo realizzata sulle esigenze e i desideri del destinatario. Anche la realizzazione può diventare una parte del regalo, un’esperienza da condividere dall’inizio alla fine, dalla scelta della materia prima all’arrivo del prodotto finito, magari in un elegante pacchetto sotto l’albero. La moda italiana è un’eccellenza dentro e fuori i confini nazionali, e sarà un regalo perfetto per chi ama distinguersi con accessori realizzati con maestria. Non c’è modo di rischiare doppioni: ogni cravatta artigianale è unica e irripetibile.

Una scelta di consapevolezza e cura

Nel panorama attuale in cui il fast fashion fa da padrone, è importante invitare a scelte più consapevoli. Un accessorio artigianale non è solo unico e inimitabile, e per questo tanto più prezioso, ma anche la manifestazione esteriore e immediata dei valori di sostenibilità e cura. Un oggetto fatto a mano celebra il lavoro degli artigiani, esalta l’unicità di ogni individuo e dura per anni e anni, riducendo gli sprechi e l’inquinamento della moda mordi e fuggi. La cravatta in seta da uomo diventa quindi, oltre che un oggetto da regalare o regalarsi, una dichiarazione di intenti vera e propria.

